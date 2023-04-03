Погибший в результате теракта военный корреспондент Владлен Татарский любил свою родину и российских граждан. Об этом рассказала мать Татарского Равиля Ибрагимова.
«Он действительно любил Россию — вот это его качество. Любил людей и любил свою Родину», — рассказала Равиля Ибрагимова Пятому каналу. Она отметила, что Татарский был добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь друзьям и близким. Он обладал юношеским максимализмом и не боялся говорить правду.
Ибрагимова поделилась, что пыталась отговорить сына от того, чтобы посещать зону боевых действий, но Владлен Татарский видел в своей деятельности миссию. «Он говорил: «Мама, а кто, если не я? Я хочу ребятам помочь», — рассказала мать погибшего.
Военкор Владлен Татарский погиб вечером 2 апреля в результате теракта в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел во время творческого вечера военкора. По одной из версий, взрывное устройство находилось в гипсовой статуэтке, подаренной Татарскому.
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