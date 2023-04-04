Друг Татарского: военкор догадывался о покушении

Военкор Владлен Татарский, который был убит в результате подрыва в кафе Санкт-Петербурга, догадывался о покушении на свою жизнь. Об этом рассказал его друг Андрей.
«Владлен вел такую деятельность, которая подразумевала факты нападений, покушений. Думаю, он сам об этом догадывался, что неудобен врагу», — рассказал собеседник газете «Известия». Он подчеркнул, что у Татарского также были свои средства предосторожности.
В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел подрыв кафе, где Владлен Татарский организовал творческий вечер. В результате инцидента военкор погиб и еще 33 человека пострадали. В Кремле назвали произошедшее терактом и уточнили, что к нему причастные украинские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно.
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