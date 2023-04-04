Друг Татарского: военкор догадывался о покушении

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Владлен Татарский предполагал, что на него могли совершить покушение Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Военкор Владлен Татарский, который был убит в результате подрыва в кафе Санкт-Петербурга, догадывался о покушении на свою жизнь. Об этом рассказал его друг Андрей.

«Владлен вел такую деятельность, которая подразумевала факты нападений, покушений. Думаю, он сам об этом догадывался, что неудобен врагу», — рассказал собеседник газете «Известия». Он подчеркнул, что у Татарского также были свои средства предосторожности.

В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел подрыв кафе, где Владлен Татарский организовал творческий вечер. В результате инцидента военкор погиб и еще 33 человека пострадали. В Кремле назвали произошедшее терактом и уточнили, что к нему причастные украинские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно.

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Военкор Владлен Татарский, который был убит в результате подрыва в кафе Санкт-Петербурга, догадывался о покушении на свою жизнь. Об этом рассказал его друг Андрей. «Владлен вел такую деятельность, которая подразумевала факты нападений, покушений. Думаю, он сам об этом догадывался, что неудобен врагу», — рассказал собеседник газете «Известия». Он подчеркнул, что у Татарского также были свои средства предосторожности. В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел подрыв кафе, где Владлен Татарский организовал творческий вечер. В результате инцидента военкор погиб и еще 33 человека пострадали. В Кремле назвали произошедшее терактом и уточнили, что к нему причастные украинские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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