Друг Татарского: военкор догадывался о покушении

04 апреля 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Владлен Татарский предполагал, что на него могли совершить покушение Фото: личный аккаунт Владлена Татарского в соцсети «ВКонтакте» новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Военкор Владлен Татарский, который был убит в результате подрыва в кафе Санкт-Петербурга, догадывался о покушении на свою жизнь. Об этом рассказал его друг Андрей. «Владлен вел такую деятельность, которая подразумевала факты нападений, покушений. Думаю, он сам об этом догадывался, что неудобен врагу», — рассказал собеседник газете «Известия». Он подчеркнул, что у Татарского также были свои средства предосторожности. В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел подрыв кафе, где Владлен Татарский организовал творческий вечер. В результате инцидента военкор погиб и еще 33 человека пострадали. В Кремле назвали произошедшее терактом и уточнили, что к нему причастные украинские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно.

Военкор Владлен Татарский, который был убит в результате подрыва в кафе Санкт-Петербурга, догадывался о покушении на свою жизнь. Об этом рассказал его друг Андрей. «Владлен вел такую деятельность, которая подразумевала факты нападений, покушений. Думаю, он сам об этом догадывался, что неудобен врагу», — рассказал собеседник газете «Известия». Он подчеркнул, что у Татарского также были свои средства предосторожности. В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел подрыв кафе, где Владлен Татарский организовал творческий вечер. В результате инцидента военкор погиб и еще 33 человека пострадали. В Кремле назвали произошедшее терактом и уточнили, что к нему причастные украинские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно.