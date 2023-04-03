В Тюмени заступившийся за девушку охранник пошел под суд

В Тюмени охранник кафе «Флорида» избил мужчину, обидевшего девушку, и получил судимость

Охранник сломал кости лица мужчине, обидевшему одну из посетительниц кафе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Охранник кафе «Флорида» в Тюмени заступился за посетительницу и ударил обидевшего ее мужчину, за что на него завели уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Охранник кафе „Флорида“ Виталий Шахтарин вступился за посетительницу, которая пожаловалась, что на улице ее ударил некий мужчина. Шахтарин вступил с обидчиком в словесный конфликт, а затем нанес мужчине удар в область правого глаза, итогом которого стали перелом костей лица, раны и гематомы», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

На охранника завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Свою вину в суде обвиняемый признал. Потерпевший же просил строго его не наказывать, так как считал себя виноватым в драке. По итогу Шахтарина приговорили к трем годам лишения свободы условно.