03 апреля 2023
02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Тюмени заступившийся за девушку охранник пошел под суд

В Тюмени охранник кафе «Флорида» избил мужчину, обидевшего девушку, и получил судимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Охранник сломал кости лица мужчине, обидевшему одну из посетительниц кафе Фото:

Охранник кафе «Флорида» в Тюмени заступился за посетительницу и ударил обидевшего ее мужчину, за что на него завели уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Охранник кафе „Флорида“ Виталий Шахтарин вступился за посетительницу, которая пожаловалась, что на улице ее ударил некий мужчина. Шахтарин вступил с обидчиком в словесный конфликт, а затем нанес мужчине удар в область правого глаза, итогом которого стали перелом костей лица, раны и гематомы», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

На охранника завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Свою вину в суде обвиняемый признал. Потерпевший же просил строго его не наказывать, так как считал себя виноватым в драке. По итогу Шахтарина приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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Охранник кафе «Флорида» в Тюмени заступился за посетительницу и ударил обидевшего ее мужчину, за что на него завели уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Охранник кафе „Флорида“ Виталий Шахтарин вступился за посетительницу, которая пожаловалась, что на улице ее ударил некий мужчина. Шахтарин вступил с обидчиком в словесный конфликт, а затем нанес мужчине удар в область правого глаза, итогом которого стали перелом костей лица, раны и гематомы», — рассказали URA.RU в пресс-службе. На охранника завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Свою вину в суде обвиняемый признал. Потерпевший же просил строго его не наказывать, так как считал себя виноватым в драке. По итогу Шахтарина приговорили к трем годам лишения свободы условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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