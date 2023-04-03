Курганским медикам дополнительно выплатили десятки миллионов рублей

Размер выплаты составляет от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области медработники с начала 2023 года получили социальную выплату на общую сумму более 63 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Курганской области.

«В 2023 году более 4,3 тысяч зауральских медиков получили специальную социальную выплату на общую сумму более 63 миллионов рублей. Размер ее составляет от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Эту выплату получают медработники первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи. Ежемесячно руководство больниц передают в Соцфонд реестр работников. После получения данных выплату назначают в течение семи дней. В феврале более 3800 медработников в регионе получили специальную социальную выплату на общую сумму около 30 млн рублей