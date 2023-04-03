03 апреля 2023

Скончался экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени

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В Тюмени скончался экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени Фото:

В тюменской больнице скончался экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени Сергей Путильцев. В июле 2023 года ему должно было исполниться 64 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политике.

«Умер Сергей Путильцев, экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени. Причина — рак крови», — сообщил собеседник агентства.

Сергей Путильцев руководил пресс-службой гордумы около 20 лет. Ранее в Тюмени скончался известный журналист Николай Смирнов.

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В тюменской больнице скончался экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени Сергей Путильцев. В июле 2023 года ему должно было исполниться 64 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политике. «Умер Сергей Путильцев, экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени. Причина — рак крови», — сообщил собеседник агентства. Сергей Путильцев руководил пресс-службой гордумы около 20 лет. Ранее в Тюмени скончался известный журналист Николай Смирнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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