В Тюмени скончался экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В тюменской больнице скончался экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени Сергей Путильцев. В июле 2023 года ему должно было исполниться 64 года. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политике.

«Умер Сергей Путильцев, экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени. Причина — рак крови», — сообщил собеседник агентства.

Сергей Путильцев руководил пресс-службой гордумы около 20 лет. Ранее в Тюмени скончался известный журналист Николай Смирнов.