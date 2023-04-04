Мэр из ЯНАО предложила творить добрые дела в честь юбилея города

В Лабытнанги (ЯНАО) в честь городского юбилея запускают акцию «155 добрых дел». Ее предложила провести мэр города Марина Трескова.
«Остается ровно 155 дней до нашего 155-летнего юбилея. В юбилейный год предлагаю запустить акцию «155 добрых дел к юбилею любимого города», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Трескова предложила жителям высказывать свои идеи на портале «живемнасевере.рф». Она считает, что доброе дело — лучший подарок ко Дню города, который в Лабытнанги отметят 9 сентября.
Ранее URA.RU рассказало, что в марте в Лабытнанги прошла фотовыставка, посвященная юбилею. Трескова приглашала всех желающих в администрацию для просмотра исторических кадров.
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