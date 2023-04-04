04 апреля 2023
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Мэр из ЯНАО предложила творить добрые дела в честь юбилея города

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Лабытнанги, Станция Обская, трескова марина
Марина Трескова предложила горожанам делать добрые дела в честь юбилея Лабытнанги Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в честь городского юбилея запускают акцию «155 добрых дел». Ее предложила провести мэр города Марина Трескова.

«Остается ровно 155 дней до нашего 155-летнего юбилея. В юбилейный год предлагаю запустить акцию «155 добрых дел к юбилею любимого города», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Трескова предложила жителям высказывать свои идеи на портале «живемнасевере.рф». Она считает, что доброе дело — лучший подарок ко Дню города, который в Лабытнанги отметят 9 сентября.

Ранее URA.RU рассказало, что в марте в Лабытнанги прошла фотовыставка, посвященная юбилею. Трескова приглашала всех желающих в администрацию для просмотра исторических кадров.

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В Лабытнанги (ЯНАО) в честь городского юбилея запускают акцию «155 добрых дел». Ее предложила провести мэр города Марина Трескова. «Остается ровно 155 дней до нашего 155-летнего юбилея. В юбилейный год предлагаю запустить акцию «155 добрых дел к юбилею любимого города», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Трескова предложила жителям высказывать свои идеи на портале «живемнасевере.рф». Она считает, что доброе дело — лучший подарок ко Дню города, который в Лабытнанги отметят 9 сентября. Ранее URA.RU рассказало, что в марте в Лабытнанги прошла фотовыставка, посвященная юбилею. Трескова приглашала всех желающих в администрацию для просмотра исторических кадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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