Мэр из ЯНАО пригласила горожан в администрацию

Глава Лабытнанги Марина Трескова пригласила горожан на фотовыставку в администрацию

15 марта 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Марина Трескова пригласила земляков на фотовыставку в здание администрации Фото: Размик Закарян © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) в здании администрации открылась фотовыставка, посвященная юбилею города. Посетить ее горожан пригласила мэр города Марина Трескова. «Наши специалисты подготовили фотовыставку, посвященную юбилею города, приглашаю вас совершить путешествие в историю Семи лиственниц. Выставка будет работать до конца марта, в здании администрации города», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что подписчик Тресковой в социальных сетях поделился фотографией белых медведей. Он сделал снимок животных в районе зимника Бованенково — Харасавэй.

В Лабытнанги (ЯНАО) в здании администрации открылась фотовыставка, посвященная юбилею города. Посетить ее горожан пригласила мэр города Марина Трескова. «Наши специалисты подготовили фотовыставку, посвященную юбилею города, приглашаю вас совершить путешествие в историю Семи лиственниц. Выставка будет работать до конца марта, в здании администрации города», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что подписчик Тресковой в социальных сетях поделился фотографией белых медведей. Он сделал снимок животных в районе зимника Бованенково — Харасавэй.