14 марта 2023
13 марта 2023

Мэр из ЯНАО пригласила горожан в администрацию

Глава Лабытнанги Марина Трескова пригласила горожан на фотовыставку в администрацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Фотовыставка работ Александра Родченко и Владимира Лагранжа в арт-галерее Ельцин центра. Екатеринбург, фотовыставка, галерея ельцин центр
Марина Трескова пригласила земляков на фотовыставку в здание администрации Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в здании администрации открылась фотовыставка, посвященная юбилею города. Посетить ее горожан пригласила мэр города Марина Трескова.

«Наши специалисты подготовили фотовыставку, посвященную юбилею города, приглашаю вас совершить путешествие в историю Семи лиственниц. Выставка будет работать до конца марта, в здании администрации города», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что подписчик Тресковой в социальных сетях поделился фотографией белых медведей. Он сделал снимок животных в районе зимника Бованенково — Харасавэй.

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В Лабытнанги (ЯНАО) в здании администрации открылась фотовыставка, посвященная юбилею города. Посетить ее горожан пригласила мэр города Марина Трескова. «Наши специалисты подготовили фотовыставку, посвященную юбилею города, приглашаю вас совершить путешествие в историю Семи лиственниц. Выставка будет работать до конца марта, в здании администрации города», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что подписчик Тресковой в социальных сетях поделился фотографией белых медведей. Он сделал снимок животных в районе зимника Бованенково — Харасавэй.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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