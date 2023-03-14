Мэр из ЯНАО пригласила горожан в администрацию

Марина Трескова пригласила земляков на фотовыставку в здание администрации
В Лабытнанги (ЯНАО) в здании администрации открылась фотовыставка, посвященная юбилею города. Посетить ее горожан пригласила мэр города Марина Трескова.
«Наши специалисты подготовили фотовыставку, посвященную юбилею города, приглашаю вас совершить путешествие в историю Семи лиственниц. Выставка будет работать до конца марта, в здании администрации города», — написала Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказало, что подписчик Тресковой в социальных сетях поделился фотографией белых медведей. Он сделал снимок животных в районе зимника Бованенково — Харасавэй.
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