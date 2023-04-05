Спецслужбы США пытаются создать шпионскую сеть вокруг свердловских оборонных заводов

05 апреля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Силовики останавливают попытки шпионажа за заводом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спецслужбы США пытаются засылать разведчиков в Свердловскую область и вербовать местных жителей, чтобы получить информацию об оборонно-промышленном комплексе России. Предположительно, одной из попыток получить секреты главного танкового завода РФ — «Уралвагонзавода» — стала вербовка семейной пары из Нижнего Тагила, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «США пытаются вынюхать все, что связано с оборонным комплексом России, и засылают сюда своих агентов, действующих по одним и тем же лекалам. Особое внимание в последнее время к Свердловской области и особенно к УВЗ в Нижнем Тагиле. Противостояние спецслужб явно обострилось, но Штаты действуют очень топорно», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что ФСБ быстро пресекает попытки шпионить за заводами. Особенно активно эта работа была развернута в последние месяцы. По заказу властей США пытался добыть секретные сведения журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, сообщали в Центре общественных связей ФСБ. Его задержали, пока он не успел передать данные заказчикам. После этого бойцами ФСБ были пойманы супруги из Нижнего Тагила (оба работали на «Уралвагонзаводе»), которые через куратора на Украине пытались передать сведения о производстве бронетанковой техники. «Не исключено, что в обоих случаях (с семейной парой в Нижнем Тагиле и с американским журналистом — прим. URA.RU) основным заказчиком было именно Центральное разведывательное управление США. Эта версия сейчас отрабатывается», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Информация о задержании семейной пары из Нижнего Тагила появилась в ночь с 4 на 5 апреля. По данным представителей ФСБ, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецслужбы США пытаются засылать разведчиков в Свердловскую область и вербовать местных жителей, чтобы получить информацию об оборонно-промышленном комплексе России. Предположительно, одной из попыток получить секреты главного танкового завода РФ — «Уралвагонзавода» — стала вербовка семейной пары из Нижнего Тагила, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «США пытаются вынюхать все, что связано с оборонным комплексом России, и засылают сюда своих агентов, действующих по одним и тем же лекалам. Особое внимание в последнее время к Свердловской области и особенно к УВЗ в Нижнем Тагиле. Противостояние спецслужб явно обострилось, но Штаты действуют очень топорно», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что ФСБ быстро пресекает попытки шпионить за заводами. Особенно активно эта работа была развернута в последние месяцы. По заказу властей США пытался добыть секретные сведения журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, сообщали в Центре общественных связей ФСБ. Его задержали, пока он не успел передать данные заказчикам. После этого бойцами ФСБ были пойманы супруги из Нижнего Тагила (оба работали на «Уралвагонзаводе»), которые через куратора на Украине пытались передать сведения о производстве бронетанковой техники. «Не исключено, что в обоих случаях (с семейной парой в Нижнем Тагиле и с американским журналистом — прим. URA.RU) основным заказчиком было именно Центральное разведывательное управление США. Эта версия сейчас отрабатывается», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Информация о задержании семейной пары из Нижнего Тагила появилась в ночь с 4 на 5 апреля. По данным представителей ФСБ, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.