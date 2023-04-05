В ЯНАО осудили свердловчанина, который забил собутыльника кулаками

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, арест, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Суд назначил наказание в виде 9 лет тюрьмы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на девять лет осудили жителя Свердловской области, который убил собутыльника. Как сообщили в окружном СУ СКР, он нанес несколько десятков ударов кулаками.

«Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт, в ходе которого подсудимый избил 40-летнего земляка, нанеся потерпевшему не менее 22-х ударов кулаками и локтями обеих рук в голову, туловище и конечности. <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчины находились во временном жилье в границах Пуровского района. «Потерпевший и обвиняемый являлись жителями одного населенного пункта», — уточняют в СК. После инцидента мужчина пытался скрыться за переделами Ямала.

Ранее сообщалось, что силовики задержали свердловчанина в Сургуте. Он дал признательные показания.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на девять лет осудили жителя Свердловской области, который убил собутыльника. Как сообщили в окружном СУ СКР, он нанес несколько десятков ударов кулаками. «Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт, в ходе которого подсудимый избил 40-летнего земляка, нанеся потерпевшему не менее 22-х ударов кулаками и локтями обеих рук в голову, туловище и конечности. <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчины находились во временном жилье в границах Пуровского района. «Потерпевший и обвиняемый являлись жителями одного населенного пункта», — уточняют в СК. После инцидента мужчина пытался скрыться за переделами Ямала. Ранее сообщалось, что силовики задержали свердловчанина в Сургуте. Он дал признательные показания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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