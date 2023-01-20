В ЯНАО раскрыто убийство жителя Свердловской области

В Ноябрьске (ЯНАО) подозреваемый в убийстве жителя Свердловской области дал признательные показания. Об этом сообщили в окружном управлении следственного комитета.
«Следствие установило, что погибший — житель Свердловской области, ранее работавший в коммерческой организации на территории района. Конфликт между потерпевшим и обвиняемым произошел на почве распития спиртных напитков. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно установили лицо, причастное к совершению преступления и место его нахождения. Задержанный дал признательные показания», — сказано в сообщении.
Также в информации сказано, что следствие собрало необходимые доказательства вины подозреваемого. Дело с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда осужден за насилие над дочерью. Его приговорили к 21 году в колонии строго режима.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
В Ноябрьске (ЯНАО) подозреваемый в убийстве жителя Свердловской области дал признательные показания. Об этом сообщили в окружном управлении следственного комитета. «Следствие установило, что погибший — житель Свердловской области, ранее работавший в коммерческой организации на территории района. Конфликт между потерпевшим и обвиняемым произошел на почве распития спиртных напитков. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно установили лицо, причастное к совершению преступления и место его нахождения. Задержанный дал признательные показания», — сказано в сообщении. Также в информации сказано, что следствие собрало необходимые доказательства вины подозреваемого. Дело с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения. Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда осужден за насилие над дочерью. Его приговорили к 21 году в колонии строго режима.