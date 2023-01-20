В ЯНАО раскрыто убийство жителя Свердловской области

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Подозреваемый в убийстве жителя Свердловской области дал признательные показания Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) подозреваемый в убийстве жителя Свердловской области дал признательные показания. Об этом сообщили в окружном управлении следственного комитета.

«Следствие установило, что погибший — житель Свердловской области, ранее работавший в коммерческой организации на территории района. Конфликт между потерпевшим и обвиняемым произошел на почве распития спиртных напитков. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно установили лицо, причастное к совершению преступления и место его нахождения. Задержанный дал признательные показания», — сказано в сообщении.

Также в информации сказано, что следствие собрало необходимые доказательства вины подозреваемого. Дело с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда осужден за насилие над дочерью. Его приговорили к 21 году в колонии строго режима.

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В Ноябрьске (ЯНАО) подозреваемый в убийстве жителя Свердловской области дал признательные показания. Об этом сообщили в окружном управлении следственного комитета. «Следствие установило, что погибший — житель Свердловской области, ранее работавший в коммерческой организации на территории района. Конфликт между потерпевшим и обвиняемым произошел на почве распития спиртных напитков. Следователи совместно с сотрудниками полиции оперативно установили лицо, причастное к совершению преступления и место его нахождения. Задержанный дал признательные показания», — сказано в сообщении. Также в информации сказано, что следствие собрало необходимые доказательства вины подозреваемого. Дело с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения. Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда осужден за насилие над дочерью. Его приговорили к 21 году в колонии строго режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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