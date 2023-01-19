19 января 2023
18 января 2023

Власти рассказали, что будет с медиками после реорганизации больницы в отдаленном селе ЯНАО

Депздрав: сокращений медперсонала после реорганизации больницы в Сеяхе не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, прием у врача, медпункт, фельдшерско акушерский пункт, медицинский осмотр
После реорганизации стационара сокращений не будет, сообщили в депздраве Фото:

После реорганизации круглосуточного стационара в участковой больнице в селе Сеяха (ЯНАО) медики продолжат работать в медучреждении. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, в больнице хватает вакантных мест.

«В селе Сеяха есть вакантные места. Сокращений медперсонала не планируется», — уточнили там.

Ранее жители села в соцсетях начали обсуждать закрытие стационарного отделения. Многие были обеспокоены тем, что тундровикам негде будет лечиться, а врачам работать. Однако в депздраве местным жителям объяснили, что в следующем году койки круглосуточного стационара перепрофилируют в койки дневного стационара.

«Пациенты, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении специалистов, будут направляться в центральную районную больницу. При необходимости круглосуточного наблюдения за пациентом и отсутствии возможности эвакуации будет временно развернут пост круглосуточного наблюдения», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в 2023 году пройдет реорганизация в больницах Харпа, Аксарки, Яр-Сале, Мужи и Лабытнанги. Тогда власти также сообщили, что сокращений не будет.

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После реорганизации круглосуточного стационара в участковой больнице в селе Сеяха (ЯНАО) медики продолжат работать в медучреждении. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения, в больнице хватает вакантных мест. «В селе Сеяха есть вакантные места. Сокращений медперсонала не планируется», — уточнили там. Ранее жители села в соцсетях начали обсуждать закрытие стационарного отделения. Многие были обеспокоены тем, что тундровикам негде будет лечиться, а врачам работать. Однако в депздраве местным жителям объяснили, что в следующем году койки круглосуточного стационара перепрофилируют в койки дневного стационара. «Пациенты, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении специалистов, будут направляться в центральную районную больницу. При необходимости круглосуточного наблюдения за пациентом и отсутствии возможности эвакуации будет временно развернут пост круглосуточного наблюдения», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в 2023 году пройдет реорганизация в больницах Харпа, Аксарки, Яр-Сале, Мужи и Лабытнанги. Тогда власти также сообщили, что сокращений не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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