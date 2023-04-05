05 апреля 2023

В Кургане управкомпания мэрии по ошибке увеличила тариф для горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, батарея, квитанции об оплате
В Кургане управкомпания мэрии увеличила тариф горожанам из-за технического сбоя Фото:

Курганская управкомпания «Прометей» почти в два раза увеличила тариф за содержание и ремонт в домах из-за технического сбоя в программе. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана.

«Проводится проверка правильности начислений, по результатам которой в следующем месяце МУП „Прометей“ сделает перерасчет. Курганцы, получившие квитанции с неправильными данными, могут не оплачивать эту строку в квитанции. Тем, кто уже оплатил подорожавшую услугу, произведут перерасчет», — уточнили в пресс-службе администрации Кургана.

Жильцы многоквартирных домов жаловались в соцсетях на низкое качество услуг муниципальной управкомпании. В комментариях курганцы писали, что в подъездах антисанитария, а дворников вообще не видно во дворах. По словам горожан, такая ситуация сложилась в домах, расположенных по адресам: пр. Машиностроителей, 11, ул. Бурова-Петрова, 95, Сухэ-Батора, 5 и п. Механический, 15.

Ранее URA.RU сообщало, что МУП «Прометей» угрожает процедура банкротства. Также на управкомпанию мэрии было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Курганская управкомпания «Прометей» почти в два раза увеличила тариф за содержание и ремонт в домах из-за технического сбоя в программе. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана. «Проводится проверка правильности начислений, по результатам которой в следующем месяце МУП „Прометей“ сделает перерасчет. Курганцы, получившие квитанции с неправильными данными, могут не оплачивать эту строку в квитанции. Тем, кто уже оплатил подорожавшую услугу, произведут перерасчет», — уточнили в пресс-службе администрации Кургана. Жильцы многоквартирных домов жаловались в соцсетях на низкое качество услуг муниципальной управкомпании. В комментариях курганцы писали, что в подъездах антисанитария, а дворников вообще не видно во дворах. По словам горожан, такая ситуация сложилась в домах, расположенных по адресам: пр. Машиностроителей, 11, ул. Бурова-Петрова, 95, Сухэ-Батора, 5 и п. Механический, 15. Ранее URA.RU сообщало, что МУП «Прометей» угрожает процедура банкротства. Также на управкомпанию мэрии было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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