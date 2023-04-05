В Кургане управкомпания мэрии по ошибке увеличила тариф для горожан

06 апреля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

В Кургане управкомпания мэрии увеличила тариф горожанам из-за технического сбоя Фото: Илья Московец © URA.RU Курганская управкомпания «Прометей» почти в два раза увеличила тариф за содержание и ремонт в домах из-за технического сбоя в программе. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана. «Проводится проверка правильности начислений, по результатам которой в следующем месяце МУП „Прометей“ сделает перерасчет. Курганцы, получившие квитанции с неправильными данными, могут не оплачивать эту строку в квитанции. Тем, кто уже оплатил подорожавшую услугу, произведут перерасчет», — уточнили в пресс-службе администрации Кургана. Жильцы многоквартирных домов жаловались в соцсетях на низкое качество услуг муниципальной управкомпании. В комментариях курганцы писали, что в подъездах антисанитария, а дворников вообще не видно во дворах. По словам горожан, такая ситуация сложилась в домах, расположенных по адресам: пр. Машиностроителей, 11, ул. Бурова-Петрова, 95, Сухэ-Батора, 5 и п. Механический, 15. Ранее URA.RU сообщало, что МУП «Прометей» угрожает процедура банкротства. Также на управкомпанию мэрии было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Курганская управкомпания «Прометей» почти в два раза увеличила тариф за содержание и ремонт в домах из-за технического сбоя в программе. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана. «Проводится проверка правильности начислений, по результатам которой в следующем месяце МУП „Прометей“ сделает перерасчет. Курганцы, получившие квитанции с неправильными данными, могут не оплачивать эту строку в квитанции. Тем, кто уже оплатил подорожавшую услугу, произведут перерасчет», — уточнили в пресс-службе администрации Кургана. Жильцы многоквартирных домов жаловались в соцсетях на низкое качество услуг муниципальной управкомпании. В комментариях курганцы писали, что в подъездах антисанитария, а дворников вообще не видно во дворах. По словам горожан, такая ситуация сложилась в домах, расположенных по адресам: пр. Машиностроителей, 11, ул. Бурова-Петрова, 95, Сухэ-Батора, 5 и п. Механический, 15. Ранее URA.RU сообщало, что МУП «Прометей» угрожает процедура банкротства. Также на управкомпанию мэрии было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.