В ЯНАО выступит популярный Stand Up комик Иван Абрамов

Концерт Ивана Абрамова состоится 14 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU

Российский комик и музыкант, участник программы Stand Up на ТНТ Иван Абрамов приедет с сольным концертом в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом говорится на официальном сайте гастрольного тура артиста.

«Сольный Stand Up концерт Ивана Абрамова «Новое и лучшее» 14 мая. Начало в 19:00 на площадке Дворца спорта «Звездный», — говорится на сайте.

Минимальная стоимость билетов зала составляет от 1500 до 3000 рублей. Средняя цена варьируется от 4000 до 5200 рублей. Самой дорогой билет — 6500 рублей.

Ранее сообщалось, что 16 апреля выступит комик Нурлан Сабуров. Стоимость билетов на его концерт составляла от 3500 до 8500 рублей.