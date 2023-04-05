В ЯНАО выступит популярный Stand Up комик Иван Абрамов

Концерт Ивана Абрамова состоится 14 мая
Российский комик и музыкант, участник программы Stand Up на ТНТ Иван Абрамов приедет с сольным концертом в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом говорится на официальном сайте гастрольного тура артиста.
«Сольный Stand Up концерт Ивана Абрамова «Новое и лучшее» 14 мая. Начало в 19:00 на площадке Дворца спорта «Звездный», — говорится на сайте.
Минимальная стоимость билетов зала составляет от 1500 до 3000 рублей. Средняя цена варьируется от 4000 до 5200 рублей. Самой дорогой билет — 6500 рублей.
Ранее сообщалось, что 16 апреля выступит комик Нурлан Сабуров. Стоимость билетов на его концерт составляла от 3500 до 8500 рублей.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.