05 апреля 2023
04 апреля 2023

В ЯНАО выступит популярный Stand Up комик Иван Абрамов

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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Концерт Ивана Абрамова состоится 14 мая Фото:

Российский комик и музыкант, участник программы Stand Up на ТНТ Иван Абрамов приедет с сольным концертом в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом говорится на официальном сайте гастрольного тура артиста.

«Сольный Stand Up концерт Ивана Абрамова «Новое и лучшее» 14 мая. Начало в 19:00 на площадке Дворца спорта «Звездный», — говорится на сайте.

Минимальная стоимость билетов зала составляет от 1500 до 3000 рублей. Средняя цена варьируется от 4000 до 5200 рублей. Самой дорогой билет — 6500 рублей.

Ранее сообщалось, что 16 апреля выступит комик Нурлан Сабуров. Стоимость билетов на его концерт составляла от 3500 до 8500 рублей.

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Российский комик и музыкант, участник программы Stand Up на ТНТ Иван Абрамов приедет с сольным концертом в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом говорится на официальном сайте гастрольного тура артиста. «Сольный Stand Up концерт Ивана Абрамова «Новое и лучшее» 14 мая. Начало в 19:00 на площадке Дворца спорта «Звездный», — говорится на сайте. Минимальная стоимость билетов зала составляет от 1500 до 3000 рублей. Средняя цена варьируется от 4000 до 5200 рублей. Самой дорогой билет — 6500 рублей. Ранее сообщалось, что 16 апреля выступит комик Нурлан Сабуров. Стоимость билетов на его концерт составляла от 3500 до 8500 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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