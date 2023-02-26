26 февраля 2023
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24 февраля 2023

В ЯНАО выступит популярный комик стендапа на ТНТ Нурлан Сабуров

© Служба новостей «URA.RU»
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Нурлан Сабуров выступит с концертом «Принципы» Фото:

Звезда стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?» Нурлан Сабуров впервые приедет с выступлением в Новый Уренгой (ЯНАО). Концерт состоится 16 апреля, говорится на официальном сайте гастрольного тура артиста.

«Новый Уренгой. Нурлан Сабуров в ДС „Звездный“ с концертом „Принципы“. Сольный standup концерт от резидента Standup Шоу на ТНТ 16 апреля в 19:00», — сказано в сообщении.

Стоимость билетов начинается от 3500 рублей. Самый дорогие на партере 8000 — 8500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое перенесли выступление комика Павла Воли. Концерт пройдет также в ДС «Звездный» в ноябре этого года.

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Звезда стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?» Нурлан Сабуров впервые приедет с выступлением в Новый Уренгой (ЯНАО). Концерт состоится 16 апреля, говорится на официальном сайте гастрольного тура артиста. «Новый Уренгой. Нурлан Сабуров в ДС „Звездный“ с концертом „Принципы“. Сольный standup концерт от резидента Standup Шоу на ТНТ 16 апреля в 19:00», — сказано в сообщении. Стоимость билетов начинается от 3500 рублей. Самый дорогие на партере 8000 — 8500 рублей. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое перенесли выступление комика Павла Воли. Концерт пройдет также в ДС «Звездный» в ноябре этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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