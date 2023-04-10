Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп может извлечь выгоду из обвинений в финансовых махинациях Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Скандальное обвинение по финансовым махинациям против Дональда Трампа позволит ему вновь стать президентом США, если демократы не смогут отправить его за решетку. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Демократы теперь обязаны Трампа посадить, потому что в противном случае они его только что избрали. Посмотрите на рейтинги, как выросли рейтинги просмотров кабельных каналов, основных в Соединенных Штатах. Там просто нереальный рост», — заявила Мария Бутина.

Депутат Госдумы отметила, что после скандала Трампу будет легко выиграть внутренние выборы в республиканской партии. «Это говорит о том, что они обеспечили Трампу очередное шоу которое увеличило его шансы на избираемость, и он однозначно обойдет всех конкурентов на праймериз. Полагаем, мы Трампа увидим на следующих выборах, если его не посадят», — добавила собеседница агентства.

Дональду Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям, в частности о выплате денег порнозвезде за молчание во время президентских выборов в 2016 году. Изначально экс-президента арестовали, но позже арест был снят. Ближайшее заседание по этому делу состоится 4 декабря, ему грозит срок до 136 лет тюрьмы. Сам Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Скандальное обвинение по финансовым махинациям против Дональда Трампа позволит ему вновь стать президентом США, если демократы не смогут отправить его за решетку. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Демократы теперь обязаны Трампа посадить, потому что в противном случае они его только что избрали. Посмотрите на рейтинги, как выросли рейтинги просмотров кабельных каналов, основных в Соединенных Штатах. Там просто нереальный рост», — заявила Мария Бутина. Депутат Госдумы отметила, что после скандала Трампу будет легко выиграть внутренние выборы в республиканской партии. «Это говорит о том, что они обеспечили Трампу очередное шоу которое увеличило его шансы на избираемость, и он однозначно обойдет всех конкурентов на праймериз. Полагаем, мы Трампа увидим на следующих выборах, если его не посадят», — добавила собеседница агентства. Дональду Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям, в частности о выплате денег порнозвезде за молчание во время президентских выборов в 2016 году. Изначально экс-президента арестовали, но позже арест был снят. Ближайшее заседание по этому делу состоится 4 декабря, ему грозит срок до 136 лет тюрьмы. Сам Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...