Дональд Трамп может извлечь выгоду из обвинений в финансовых махинациях Фото: Official White House / Andrea Hanks

новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа

Скандальное обвинение по финансовым махинациям против Дональда Трампа позволит ему вновь стать президентом США, если демократы не смогут отправить его за решетку. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Демократы теперь обязаны Трампа посадить, потому что в противном случае они его только что избрали. Посмотрите на рейтинги, как выросли рейтинги просмотров кабельных каналов, основных в Соединенных Штатах. Там просто нереальный рост», — заявила Мария Бутина.

Депутат Госдумы отметила, что после скандала Трампу будет легко выиграть внутренние выборы в республиканской партии. «Это говорит о том, что они обеспечили Трампу очередное шоу которое увеличило его шансы на избираемость, и он однозначно обойдет всех конкурентов на праймериз. Полагаем, мы Трампа увидим на следующих выборах, если его не посадят», — добавила собеседница агентства.

Дональду Трампу было выдвинуто обвинение по финансовым махинациям, в частности о выплате денег порнозвезде за молчание во время президентских выборов в 2016 году. Изначально экс-президента арестовали, но позже арест был снят. Ближайшее заседание по этому делу состоится 4 декабря, ему грозит срок до 136 лет тюрьмы. Сам Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории».