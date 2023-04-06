06 апреля 2023

Бывший военный из Кургана: в бригады артиллеристов нужны снайперы для борьбы с дронами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Снайперы нужны артиллеристам, чтобы сбивать вражеские дроны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший военный из Курганской области посоветовал бойцам из зоны спецоперации на Украине иметь в бригадах артиллерии снайперов для защиты от дронов. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Артиллеристам в бригады нужны снайперы, чтобы они боролись с вражескими дронами. В штурмовые подразделения тоже по два снайпера с флангов, чтобы помогать бойцам на передовой. Чем больше снайперов, тем лучше для наших», — посоветовал курганец.

Ранее URA.RU писало о том, что курганский разведчик показал, как выманивает снайперов ВСУ (Вооруженных сил Украины). Для этого боец отправляет в их сторону гранаты и ждет, когда они начнут сдавать свои позиции. Также сообщалось, что разведчик «Шор» дал совет, как скрываться от беспилотников.

Специальная военная операция (СВО) идет на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также глава государства отмечал, что задачами ВС РФ является демилитаризация и денацификация Украины.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший военный из Курганской области посоветовал бойцам из зоны спецоперации на Украине иметь в бригадах артиллерии снайперов для защиты от дронов. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Артиллеристам в бригады нужны снайперы, чтобы они боролись с вражескими дронами. В штурмовые подразделения тоже по два снайпера с флангов, чтобы помогать бойцам на передовой. Чем больше снайперов, тем лучше для наших», — посоветовал курганец. Ранее URA.RU писало о том, что курганский разведчик показал, как выманивает снайперов ВСУ (Вооруженных сил Украины). Для этого боец отправляет в их сторону гранаты и ждет, когда они начнут сдавать свои позиции. Также сообщалось, что разведчик «Шор» дал совет, как скрываться от беспилотников. Специальная военная операция (СВО) идет на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также глава государства отмечал, что задачами ВС РФ является демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...