Бывший военный из Кургана: в бригады артиллеристов нужны снайперы для борьбы с дронами

07 апреля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Снайперы нужны артиллеристам, чтобы сбивать вражеские дроны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший военный из Курганской области посоветовал бойцам из зоны спецоперации на Украине иметь в бригадах артиллерии снайперов для защиты от дронов. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Артиллеристам в бригады нужны снайперы, чтобы они боролись с вражескими дронами. В штурмовые подразделения тоже по два снайпера с флангов, чтобы помогать бойцам на передовой. Чем больше снайперов, тем лучше для наших», — посоветовал курганец. Ранее URA.RU писало о том, что курганский разведчик показал, как выманивает снайперов ВСУ (Вооруженных сил Украины). Для этого боец отправляет в их сторону гранаты и ждет, когда они начнут сдавать свои позиции. Также сообщалось, что разведчик «Шор» дал совет, как скрываться от беспилотников. Специальная военная операция (СВО) идет на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также глава государства отмечал, что задачами ВС РФ является демилитаризация и денацификация Украины.

Бывший военный из Курганской области посоветовал бойцам из зоны спецоперации на Украине иметь в бригадах артиллерии снайперов для защиты от дронов. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Артиллеристам в бригады нужны снайперы, чтобы они боролись с вражескими дронами. В штурмовые подразделения тоже по два снайпера с флангов, чтобы помогать бойцам на передовой. Чем больше снайперов, тем лучше для наших», — посоветовал курганец. Ранее URA.RU писало о том, что курганский разведчик показал, как выманивает снайперов ВСУ (Вооруженных сил Украины). Для этого боец отправляет в их сторону гранаты и ждет, когда они начнут сдавать свои позиции. Также сообщалось, что разведчик «Шор» дал совет, как скрываться от беспилотников. Специальная военная операция (СВО) идет на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Также глава государства отмечал, что задачами ВС РФ является демилитаризация и денацификация Украины.