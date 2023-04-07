Минобороны РФ назвало имена украинских чиновников, причастных к биолабораториям США

07 апреля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Многие участники биологических программ уже покинули Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Минобороны РФ обнародовало новые имена участников военно-биологических программ из числа представителей Украины и США. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В числе исполнителей американских военно-биологических проектов — граждане Украины: Наталия Родина — заместитель генерального директора государственного учреждения „Киевский областной лабораторный центр“ минздрава Украины и бывший сотрудник американской компании „Блэк энд Витч“. С 2020 года является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики», — заявил генерал в ходе брифинга . Также в список вошли руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве Элиот Джейкобс и профессор института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс. По словам Кириллова, многие фигуранты биологических проектов Пентагона покинули Украину, для предотвращения утечки сведений США экстренно пытаются их найти. Ранее Кириллов докладывал, что у Министерства обороны есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ США. В ведомстве также заявили о причастности Вашингтона к вспышке Эболы в Африке. Посол РФ в США Анатолий Антонов указывал, США обещали работать над «предотвращением пандемии» в лабораториях на Украине, но этим занимались военные специалисты, а не гражданские. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минобороны РФ обнародовало новые имена участников военно-биологических программ из числа представителей Украины и США. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В числе исполнителей американских военно-биологических проектов — граждане Украины: Наталия Родина — заместитель генерального директора государственного учреждения „Киевский областной лабораторный центр“ минздрава Украины и бывший сотрудник американской компании „Блэк энд Витч“. С 2020 года является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики», — заявил генерал в ходе брифинга. Также в список вошли руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве Элиот Джейкобс и профессор института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс. По словам Кириллова, многие фигуранты биологических проектов Пентагона покинули Украину, для предотвращения утечки сведений США экстренно пытаются их найти. Ранее Кириллов докладывал, что у Министерства обороны есть сведения о более чем ста украинских участниках биологических программ США. В ведомстве также заявили о причастности Вашингтона к вспышке Эболы в Африке. Посол РФ в США Анатолий Антонов указывал, США обещали работать над «предотвращением пандемии» в лабораториях на Украине, но этим занимались военные специалисты, а не гражданские.