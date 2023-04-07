Военный историк Широкорад призвал использовать тактику США для защиты от ВСУ

08 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россия может воспользоваться опытом США, считает Александр Широкорад Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может воспользоваться американским опытом и защитить свои территории, где есть угроза контрнаступления со стороны ВСУ, установив барьеры в виде поясов ядерных мин. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Не пора ли нам использовать американский опыт? Например, США с начала 60-х годов до 1992-го года имели несколько поясов ядерных мин на территории ФРГ, недалеко от границы с ГДР. То есть в случае нападения, по их мнению, частей Советской армии, предполагалось, что они будут взорваны. Можно было бы где-то в тылу российских войск установить на оперативной глубине 30 км, где не достает украинская артиллерия, несколько сот и даже тысяч обычных мин и плюс несколько десятков со спецбоеприпасами, и предупредить Украину, что вторжение, попытка захвата Крыма и выход к Азовскому морю приведут к подрыву. Все. Россия ни на кого не нападает. Она вполне имеет право на своей территории размещать ядерный фугас (инженерные боеприпасы и артиллерийские снаряды фугасного и осколочно-фугасного действия — прим. URA.RU). Когда ВСУ пройдут, они нарвутся на этот ядерный барьер», — объяснил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что подобный опыт используют многие страны. «Очень много государств имеют барьеры из мин. Это и Турция, и Израиль, и обе Кореи, Северная и Южная. В любом случае, если мины были сняты с вооружения, то переделать, допустим, какие-то другие ядерные боеприпасы под них очень просто», — добавил Широкорад. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказал URA.RU, что ВСУ могут нанести удар на Токмак (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых открывается дорога на Крым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может воспользоваться американским опытом и защитить свои территории, где есть угроза контрнаступления со стороны ВСУ, установив барьеры в виде поясов ядерных мин. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Не пора ли нам использовать американский опыт? Например, США с начала 60-х годов до 1992-го года имели несколько поясов ядерных мин на территории ФРГ, недалеко от границы с ГДР. То есть в случае нападения, по их мнению, частей Советской армии, предполагалось, что они будут взорваны. Можно было бы где-то в тылу российских войск установить на оперативной глубине 30 км, где не достает украинская артиллерия, несколько сот и даже тысяч обычных мин и плюс несколько десятков со спецбоеприпасами, и предупредить Украину, что вторжение, попытка захвата Крыма и выход к Азовскому морю приведут к подрыву. Все. Россия ни на кого не нападает. Она вполне имеет право на своей территории размещать ядерный фугас (инженерные боеприпасы и артиллерийские снаряды фугасного и осколочно-фугасного действия — прим. URA.RU). Когда ВСУ пройдут, они нарвутся на этот ядерный барьер», — объяснил Александр Широкорад. Военный историк подчеркнул, что подобный опыт используют многие страны. «Очень много государств имеют барьеры из мин. Это и Турция, и Израиль, и обе Кореи, Северная и Южная. В любом случае, если мины были сняты с вооружения, то переделать, допустим, какие-то другие ядерные боеприпасы под них очень просто», — добавил Широкорад. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление Украины на Россию начнется в ближайшие недели. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказал URA.RU, что ВСУ могут нанести удар на Токмак (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых открывается дорога на Крым.