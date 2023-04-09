В ЯНАО совершил первый рейс самолет имени Виктора Черномырдина. Видео

09 апреля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании «Ямал», носящий имя Виктора Черномырдина совершил первый рейс Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Надыме (ЯНАО) совершил посадку самолет авиакомпании «Ямал», носящий имя бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе окружного правительства. «9 апреля, в день 85-летия Виктора Черномырдина воздушное судно Sukhoi Superjet 100 с его именем совершило первый рейс по маршруту Тюмень — Надым. В 9:20 по местному времени самолет приземлился в аэропорту, которому также присвоено имя политика», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства ЯНАО. На первом рейсе присутствовали ветераны гражданской авиации Владимир Чмыхун и Николай Малышенко. Летчики отметили комфорт во время перелета. Самолет будет летать по различным направлениям. После возвращения его в Тюмень, планируется рейс до Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказало, что аэропорту Надыма указом президента РФ Владимира Путина было присвоено имя Черномырдина. Вопрос о переименовании аэропорта поднимал надымский общественник Мовлуд Бакиров, так как по его мнению, экс-премьер много сделал для развития газовой отрасли в ЯНАО.

В Надыме (ЯНАО) совершил посадку самолет авиакомпании «Ямал», носящий имя бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе окружного правительства. «9 апреля, в день 85-летия Виктора Черномырдина воздушное судно Sukhoi Superjet 100 с его именем совершило первый рейс по маршруту Тюмень — Надым. В 9:20 по местному времени самолет приземлился в аэропорту, которому также присвоено имя политика», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства ЯНАО. На первом рейсе присутствовали ветераны гражданской авиации Владимир Чмыхун и Николай Малышенко. Летчики отметили комфорт во время перелета. Самолет будет летать по различным направлениям. После возвращения его в Тюмень, планируется рейс до Ноябрьска. Ранее URA.RU рассказало, что аэропорту Надыма указом президента РФ Владимира Путина было присвоено имя Черномырдина. Вопрос о переименовании аэропорта поднимал надымский общественник Мовлуд Бакиров, так как по его мнению, экс-премьер много сделал для развития газовой отрасли в ЯНАО.