Полковник раскрыл, что может заставить ВСУ отменить контрнаступление

Полковник Тимошенко: для наступления ВСУ нужно найти слабые точки в российской обороне
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Из-за неправильного выбора направления ВСУ окажутся обречены на поражение, напомнил Михаил Тимошенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ может отказаться от контрнаступления, если у них не будет достаточной по численности и технике группировки, авиационной поддержки, прикрытий системами противовоздушной обороны (ПВО), а также если они не смогут найти направления для движения со слабыми российскими точками обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«[На отмену контрнаступления ВСУ может сказаться] отсутствие достаточной численности группировки, которую планируют бросить в наступление. Причем, как личного состава, так и техники. Отсутствие авиационной поддержки, прикрытий системами ПВО наступающей группировки, силами РЭП (радиоэлектронное подавление, — прим. URA.RU). Неправильный выбор или невозможность выбора с точки зрения штабов направления наступления, где ваши двигающиеся силы окажутся обречены на поражение. То есть плотная и широкая полоса обороны, как, например, было на Курской дуге в свое время (во время Великой Отечественной война, 1943 год, — прим. URA.RU)», — объяснил Михаил Тимошенко.

По словам полковника в отставке, сейчас ВСУ будут активно вести разведку. «Будут разведывательные группы лазить. Будет попытка проверки боем ударными батальонами», — подчеркнул Тимошенко.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ ожидается в ближайшие недели. В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что Украина может предпринять попытку совершить атаку на рубеже Сватово, чтобы выйти на ЛНР, и к Бахмуту (Артемовск).

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ВСУ может отказаться от контрнаступления, если у них не будет достаточной по численности и технике группировки, авиационной поддержки, прикрытий системами противовоздушной обороны (ПВО), а также если они не смогут найти направления для движения со слабыми российскими точками обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «[На отмену контрнаступления ВСУ может сказаться] отсутствие достаточной численности группировки, которую планируют бросить в наступление. Причем, как личного состава, так и техники. Отсутствие авиационной поддержки, прикрытий системами ПВО наступающей группировки, силами РЭП (радиоэлектронное подавление, — прим. URA.RU). Неправильный выбор или невозможность выбора с точки зрения штабов направления наступления, где ваши двигающиеся силы окажутся обречены на поражение. То есть плотная и широкая полоса обороны, как, например, было на Курской дуге в свое время (во время Великой Отечественной война, 1943 год, — прим. URA.RU)», — объяснил Михаил Тимошенко. По словам полковника в отставке, сейчас ВСУ будут активно вести разведку. «Будут разведывательные группы лазить. Будет попытка проверки боем ударными батальонами», — подчеркнул Тимошенко. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ ожидается в ближайшие недели. В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что Украина может предпринять попытку совершить атаку на рубеже Сватово, чтобы выйти на ЛНР, и к Бахмуту (Артемовск).
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