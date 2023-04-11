Полковник раскрыл, что может заставить ВСУ отменить контрнаступление

Полковник Тимошенко: для наступления ВСУ нужно найти слабые точки в российской обороне

11 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Из-за неправильного выбора направления ВСУ окажутся обречены на поражение, напомнил Михаил Тимошенко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ может отказаться от контрнаступления, если у них не будет достаточной по численности и технике группировки, авиационной поддержки, прикрытий системами противовоздушной обороны (ПВО), а также если они не смогут найти направления для движения со слабыми российскими точками обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «[На отмену контрнаступления ВСУ может сказаться] отсутствие достаточной численности группировки, которую планируют бросить в наступление. Причем, как личного состава, так и техники. Отсутствие авиационной поддержки, прикрытий системами ПВО наступающей группировки, силами РЭП (радиоэлектронное подавление, — прим. URA.RU). Неправильный выбор или невозможность выбора с точки зрения штабов направления наступления, где ваши двигающиеся силы окажутся обречены на поражение. То есть плотная и широкая полоса обороны, как, например, было на Курской дуге в свое время (во время Великой Отечественной война, 1943 год, — прим. URA.RU)», — объяснил Михаил Тимошенко. По словам полковника в отставке, сейчас ВСУ будут активно вести разведку. «Будут разведывательные группы лазить. Будет попытка проверки боем ударными батальонами», — подчеркнул Тимошенко. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ ожидается в ближайшие недели. В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что Украина может предпринять попытку совершить атаку на рубеже Сватово, чтобы выйти на ЛНР, и к Бахмуту (Артемовск). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ может отказаться от контрнаступления, если у них не будет достаточной по численности и технике группировки, авиационной поддержки, прикрытий системами противовоздушной обороны (ПВО), а также если они не смогут найти направления для движения со слабыми российскими точками обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «[На отмену контрнаступления ВСУ может сказаться] отсутствие достаточной численности группировки, которую планируют бросить в наступление. Причем, как личного состава, так и техники. Отсутствие авиационной поддержки, прикрытий системами ПВО наступающей группировки, силами РЭП (радиоэлектронное подавление, — прим. URA.RU). Неправильный выбор или невозможность выбора с точки зрения штабов направления наступления, где ваши двигающиеся силы окажутся обречены на поражение. То есть плотная и широкая полоса обороны, как, например, было на Курской дуге в свое время (во время Великой Отечественной война, 1943 год, — прим. URA.RU)», — объяснил Михаил Тимошенко. По словам полковника в отставке, сейчас ВСУ будут активно вести разведку. «Будут разведывательные группы лазить. Будет попытка проверки боем ударными батальонами», — подчеркнул Тимошенко. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ ожидается в ближайшие недели. В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что Украина может предпринять попытку совершить атаку на рубеже Сватово, чтобы выйти на ЛНР, и к Бахмуту (Артемовск).