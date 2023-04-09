Глава ФСИН РФ Гостев проверил условия содержания заключенных в ЯНАО

Директор ФСИН РФ, генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев в рамках рабочего визита в ЯНАО проверил условия содержания заключенных в исправительных колониях №18 «Полярная сова» и №3. Об этом сообщили в окружном УФСИН. Колонии располагаются в поселке Харп.
«Во время посещения ИК-18 директор ФСИН России осмотрел пост видеоконтроля, комнаты для проведения длительных свиданий, магазин, единое помещение камерного типа, ознакомился с деятельностью центра трудовой адаптации осужденных, посетил швейный участок и рабочие помещения. Глава ведомства также проверил условия проживания осужденных к пожизненному лишению свободы и их медицинское обеспечение», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ИК-3 Гостев проверил столовую и места проживания осужденных, посетил храм на территории.
Глава ведомства провел встречу с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Отличившиеся сотрудники получили из рук Гостева ведомственные награды.
Ранее сообщалось, что в исправительную колонию особого режима «Полярная сова» набирают сотрудников из соцсетей. В ИК-18 требовались завскладом, инспектор ОКБИиХО, слесарь-сантехник и заведующий столовой.
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