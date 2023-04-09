Глава ФСИН РФ Гостев проверил условия содержания заключенных в ЯНАО

Аркадий Гостев проинспектировал колонии в ЯНАО (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Директор ФСИН РФ, генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев в рамках рабочего визита в ЯНАО проверил условия содержания заключенных в исправительных колониях №18 «Полярная сова» и №3. Об этом сообщили в окружном УФСИН. Колонии располагаются в поселке Харп.

«Во время посещения ИК-18 директор ФСИН России осмотрел пост видеоконтроля, комнаты для проведения длительных свиданий, магазин, единое помещение камерного типа, ознакомился с деятельностью центра трудовой адаптации осужденных, посетил швейный участок и рабочие помещения. Глава ведомства также проверил условия проживания осужденных к пожизненному лишению свободы и их медицинское обеспечение», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ИК-3 Гостев проверил столовую и места проживания осужденных, посетил храм на территории.

Глава ведомства провел встречу с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Отличившиеся сотрудники получили из рук Гостева ведомственные награды.

Ранее сообщалось, что в исправительную колонию особого режима «Полярная сова» набирают сотрудников из соцсетей. В ИК-18 требовались завскладом, инспектор ОКБИиХО, слесарь-сантехник и заведующий столовой.