Экс-начальник УМВД по Кургану Александр Постовалов покинул должность начальника полиции по Магаданской области. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам.
«Александр Постовалов ушел с должности начальника магаданской полиции», — информировали источники. По их данным, генерал-майор полиции Постовалов вышел на пенсию.
Постовалов занимал должность начальника курганского УМВД в течение семи лет и перешел на работу в свердловский главк в 2016 году. На пост начальника УМВД по Магаданской области его назначили в июле 2021 года.
Редакция URA.RU сделала запрос в магаданскую полицию. На момент выхода новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Постовалов готовится к переезду в Магаданскую область. Генерал, работавший замглавы свердловского главка полиции, собирал команду из числа курганских коллег. Также сообщалось, что один из курганских силовиков, переводившийся к Постовалову, ушел с должности замначальника магаданской полиции.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.