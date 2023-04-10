Бывший начальник курганского УМВД ушел с высокой должности. Инсайд

11 апреля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Экс-глава УМВД по Кургану покинул высокий пост в Магадане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Экс-начальник УМВД по Кургану Александр Постовалов покинул должность начальника полиции по Магаданской области. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам. «Александр Постовалов ушел с должности начальника магаданской полиции», — информировали источники. По их данным, генерал-майор полиции Постовалов вышел на пенсию. Постовалов занимал должность начальника курганского УМВД в течение семи лет и перешел на работу в свердловский главк в 2016 году. На пост начальника УМВД по Магаданской области его назначили в июле 2021 года. Редакция URA.RU сделала запрос в магаданскую полицию. На момент выхода новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Постовалов готовится к переезду в Магаданскую область. Генерал, работавший замглавы свердловского главка полиции, собирал команду из числа курганских коллег. Также сообщалось, что один из курганских силовиков, переводившийся к Постовалову, ушел с должности замначальника магаданской полиции.

Экс-начальник УМВД по Кургану Александр Постовалов покинул должность начальника полиции по Магаданской области. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам. «Александр Постовалов ушел с должности начальника магаданской полиции», — информировали источники. По их данным, генерал-майор полиции Постовалов вышел на пенсию. Постовалов занимал должность начальника курганского УМВД в течение семи лет и перешел на работу в свердловский главк в 2016 году. На пост начальника УМВД по Магаданской области его назначили в июле 2021 года. Редакция URA.RU сделала запрос в магаданскую полицию. На момент выхода новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Постовалов готовится к переезду в Магаданскую область. Генерал, работавший замглавы свердловского главка полиции, собирал команду из числа курганских коллег. Также сообщалось, что один из курганских силовиков, переводившийся к Постовалову, ушел с должности замначальника магаданской полиции.