10 апреля 2023

Бывший начальник курганского УМВД ушел с высокой должности. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Губернатора. Курган, постовалов александр
Экс-глава УМВД по Кургану покинул высокий пост в Магадане Фото:

Экс-начальник УМВД по Кургану Александр Постовалов покинул должность начальника полиции по Магаданской области. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам.

«Александр Постовалов ушел с должности начальника магаданской полиции», — информировали источники. По их данным, генерал-майор полиции Постовалов вышел на пенсию.

Постовалов занимал должность начальника курганского УМВД в течение семи лет и перешел на работу в свердловский главк в 2016 году. На пост начальника УМВД по Магаданской области его назначили в июле 2021 года.

Редакция URA.RU сделала запрос в магаданскую полицию. На момент выхода новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Постовалов готовится к переезду в Магаданскую область. Генерал, работавший замглавы свердловского главка полиции, собирал команду из числа курганских коллег. Также сообщалось, что один из курганских силовиков, переводившийся к Постовалову, ушел с должности замначальника магаданской полиции.

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Экс-начальник УМВД по Кургану Александр Постовалов покинул должность начальника полиции по Магаданской области. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам. «Александр Постовалов ушел с должности начальника магаданской полиции», — информировали источники. По их данным, генерал-майор полиции Постовалов вышел на пенсию. Постовалов занимал должность начальника курганского УМВД в течение семи лет и перешел на работу в свердловский главк в 2016 году. На пост начальника УМВД по Магаданской области его назначили в июле 2021 года. Редакция URA.RU сделала запрос в магаданскую полицию. На момент выхода новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Постовалов готовится к переезду в Магаданскую область. Генерал, работавший замглавы свердловского главка полиции, собирал команду из числа курганских коллег. Также сообщалось, что один из курганских силовиков, переводившийся к Постовалову, ушел с должности замначальника магаданской полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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