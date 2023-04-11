Адвокаты пояснили, как избежать незаконного призыва по электронной повестке

Глава военной коллегии адвокатов Москвы: призывники могут оспорить решение военкомата

11 апреля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Даже если повестка не пришла, россиянину необходимо прийти в военкомат, если у него нет отсрочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Электронная повестка в армию не является легитимной, если она направлена на электронную почту, смс-оповещением или в мессенджерах. Единственная законная возможность — выслать ее через портал Госуслуг. При этом при наличии отсрочки от службы в армии россиянин может оспорить решение военного комиссариата. Подробнее — в материале URA.RU. Какая повестка считается официальной? «Письмо на адрес электронной почты не может являться надлежащим уведомлением, так как законодательно не прописана процедура идентификации и аутентификации владельцев таких почтовых ящиков. Сообщения посредством смс или в мессенджерах также окажутся нелегитимными, так как получатель не будет иметь возможности убедиться в том, кто является реальным отправителем», — отметил в беседе с URA.RU юрист, член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский. Законной является только электронная повестка через Госуслуги, считает Александр Хаминский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Единственный возможный метод направления таких повесток является портал госуслуг. «Однако и в этом случае возникнет множество вопросов. У одних граждан может иметься зарегистрированный профиль на портале госуслуг, у других он будет отсутствовать. Кто-то может открыть его для совершения каких-то конкретных действий, а потом попросту забыть о нем и, не имея нужды, не заходить в него. Не стоит также забывать, что далеко не вся страна имеет покрытие сетью интернет и не у всех призывников имеются электронные пользовательские устройства, позволяющие входить в сеть и посещать профиль на «Госуслугах», — подчеркнул собеседник агентства. Как избежать незаконного призыва по повестке? В беседе с URA.RU председатель Военной коллегии адвокатов Москвы, автор пособий по вопросам, связанных с применением законодательства о призыве в армию, Владимир Тригнин объяснил, что при получении повестки в армию и наличии отсрочки нужно обратиться в военный комиссариат. «Получил повестку, нужно явиться в военкомат и представить документы. Избегать явки не нужно, потому что медицинское освидетельствование проводится очно. Заочно его проходят граждане, являющиеся инвалидами первой группы или без указания срока переосвидетельствования, то есть инвалиды с детства», — добавил он. Врачи в военкоматах проверяют наличие оснований для отсрочки через медицинские базы, напомнил Владимир Тригнин Фото: Сергей Русанов © URA.RU По словам адвоката, проверить наличие отсрочки врачи в военкоматах могут через систему электронного документооборота. «Сейчас медицинская база интегрирована в базовую информацию. Врач в военкомате может зайти в систему электронного документооборота городских поликлиник и увидеть, состоит ли человек на учете, наблюдается ли в кожно-венерологическом диспансере, лечится ли в ПНД (психоневрологический диспансер — прим. URA.RU), какой у него есть диагноз. Это позволяет исключать такие ситуации, когда отсутствие документов о тяжелом заболевании создавало вероятность призыва. Например, когда это делали при врожденном пороке сердца у человека», — уточнил Тригнин. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев подчеркнул, что обжаловать ошибочное направление повестки можно в досудебном порядке. «При ошибках при направлении повесток есть специальный досудебный порядок обжалования. Он в законе есть, то есть можно обжаловать моментально, указать на ошибки. Это будет рассмотрено», — отметил он. В военкомат нужно прийти, даже если не была получена повестка, отметил Владимир Тригнин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владимир Тригнин добавил, что на время разбирательства решение о призыве в армию приостанавливается. «Если ты подаешь жалобу в вышестоящую комиссию или в суд, то на время разбирательства выполнение решения о призыве призывных комиссий приостанавливается. Но это не касается мобилизации», — заявил он. Что делать, если должны были призвать, но повестка не пришла? Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы напомнил, что граждане призывного возраста, не получившие повестку, все равно должны в течение 20 дней обратиться в военный комиссариат. «Норма остается — граждане, которые не получили повестку в течение текущего призыва, обязаны в течение 20 дней после начала следующего призыва явиться в военный комиссариат. Уклонение путем неполучения повесток невозможно. Неявка соответственно будет рассматриваться как уклонение от призыва», — подытожил Тригнин. Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что оповещения граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля будут проходить в электронном виде. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин тогда отметил, что они будут приравнены к традиционным, однако его опроверг глава комитета Андрей Картаполов. Он отметил, что в нынешнем законодательстве нет возможности передавать россиянам электронные повестки. 10 апреля Картаполов анонсировал обсуждение поправок в законодательство. В соответствие с ними электронные повестки приравниваются к традиционным, а уклонение от призыва будет грозить гражданину ограничениями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Электронная повестка в армию не является легитимной, если она направлена на электронную почту, смс-оповещением или в мессенджерах. Единственная законная возможность — выслать ее через портал Госуслуг. При этом при наличии отсрочки от службы в армии россиянин может оспорить решение военного комиссариата. Подробнее — в материале URA.RU. Какая повестка считается официальной? «Письмо на адрес электронной почты не может являться надлежащим уведомлением, так как законодательно не прописана процедура идентификации и аутентификации владельцев таких почтовых ящиков. Сообщения посредством смс или в мессенджерах также окажутся нелегитимными, так как получатель не будет иметь возможности убедиться в том, кто является реальным отправителем», — отметил в беседе с URA.RU юрист, член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский. Единственный возможный метод направления таких повесток является портал госуслуг. «Однако и в этом случае возникнет множество вопросов. У одних граждан может иметься зарегистрированный профиль на портале госуслуг, у других он будет отсутствовать. Кто-то может открыть его для совершения каких-то конкретных действий, а потом попросту забыть о нем и, не имея нужды, не заходить в него. Не стоит также забывать, что далеко не вся страна имеет покрытие сетью интернет и не у всех призывников имеются электронные пользовательские устройства, позволяющие входить в сеть и посещать профиль на «Госуслугах», — подчеркнул собеседник агентства. Как избежать незаконного призыва по повестке? В беседе с URA.RU председатель Военной коллегии адвокатов Москвы, автор пособий по вопросам, связанных с применением законодательства о призыве в армию, Владимир Тригнин объяснил, что при получении повестки в армию и наличии отсрочки нужно обратиться в военный комиссариат. По словам адвоката, проверить наличие отсрочки врачи в военкоматах могут через систему электронного документооборота. «Сейчас медицинская база интегрирована в базовую информацию. Врач в военкомате может зайти в систему электронного документооборота городских поликлиник и увидеть, состоит ли человек на учете, наблюдается ли в кожно-венерологическом диспансере, лечится ли в ПНД (психоневрологический диспансер — прим. URA.RU), какой у него есть диагноз. Это позволяет исключать такие ситуации, когда отсутствие документов о тяжелом заболевании создавало вероятность призыва. Например, когда это делали при врожденном пороке сердца у человека», — уточнил Тригнин. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев подчеркнул, что обжаловать ошибочное направление повестки можно в досудебном порядке. Владимир Тригнин добавил, что на время разбирательства решение о призыве в армию приостанавливается. «Если ты подаешь жалобу в вышестоящую комиссию или в суд, то на время разбирательства выполнение решения о призыве призывных комиссий приостанавливается. Но это не касается мобилизации», — заявил он. Что делать, если должны были призвать, но повестка не пришла? Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы напомнил, что граждане призывного возраста, не получившие повестку, все равно должны в течение 20 дней обратиться в военный комиссариат. «Норма остается — граждане, которые не получили повестку в течение текущего призыва, обязаны в течение 20 дней после начала следующего призыва явиться в военный комиссариат. Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что оповещения граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля будут проходить в электронном виде. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин тогда отметил, что они будут приравнены к традиционным, однако его опроверг глава комитета Андрей Картаполов. Он отметил, что в нынешнем законодательстве нет возможности передавать россиянам электронные повестки. 10 апреля Картаполов анонсировал обсуждение поправок в законодательство. В соответствие с ними электронные повестки приравниваются к традиционным, а уклонение от призыва будет грозить гражданину ограничениями.