Адвокаты пояснили, как избежать незаконного призыва по электронной повестке

Электронная повестка в армию не является легитимной, если она направлена на электронную почту, смс-оповещением или в мессенджерах. Единственная законная возможность — выслать ее через портал Госуслуг. При этом при наличии отсрочки от службы в армии россиянин может оспорить решение военного комиссариата. Подробнее — в материале URA.RU.
Какая повестка считается официальной?
«Письмо на адрес электронной почты не может являться надлежащим уведомлением, так как законодательно не прописана процедура идентификации и аутентификации владельцев таких почтовых ящиков. Сообщения посредством смс или в мессенджерах также окажутся нелегитимными, так как получатель не будет иметь возможности убедиться в том, кто является реальным отправителем», — отметил в беседе с URA.RU юрист, член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский.
Единственный возможный метод направления таких повесток является портал госуслуг. «Однако и в этом случае возникнет множество вопросов. У одних граждан может иметься зарегистрированный профиль на портале госуслуг, у других он будет отсутствовать. Кто-то может открыть его для совершения каких-то конкретных действий, а потом попросту забыть о нем и, не имея нужды, не заходить в него. Не стоит также забывать, что далеко не вся страна имеет покрытие сетью интернет и не у всех призывников имеются электронные пользовательские устройства, позволяющие входить в сеть и посещать профиль на «Госуслугах», — подчеркнул собеседник агентства.
Как избежать незаконного призыва по повестке?
В беседе с URA.RU председатель Военной коллегии адвокатов Москвы, автор пособий по вопросам, связанных с применением законодательства о призыве в армию, Владимир Тригнин объяснил, что при получении повестки в армию и наличии отсрочки нужно обратиться в военный комиссариат.
«Получил повестку, нужно явиться в военкомат и представить документы. Избегать явки не нужно, потому что медицинское освидетельствование проводится очно. Заочно его проходят граждане, являющиеся инвалидами первой группы или без указания срока переосвидетельствования, то есть инвалиды с детства», — добавил он.
По словам адвоката, проверить наличие отсрочки врачи в военкоматах могут через систему электронного документооборота. «Сейчас медицинская база интегрирована в базовую информацию. Врач в военкомате может зайти в систему электронного документооборота городских поликлиник и увидеть, состоит ли человек на учете, наблюдается ли в кожно-венерологическом диспансере, лечится ли в ПНД (психоневрологический диспансер — прим. URA.RU), какой у него есть диагноз. Это позволяет исключать такие ситуации, когда отсутствие документов о тяжелом заболевании создавало вероятность призыва. Например, когда это делали при врожденном пороке сердца у человека», — уточнил Тригнин.
В беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев подчеркнул, что обжаловать ошибочное направление повестки можно в досудебном порядке.
«При ошибках при направлении повесток есть специальный досудебный порядок обжалования. Он в законе есть, то есть можно обжаловать моментально, указать на ошибки. Это будет рассмотрено», — отметил он.
Владимир Тригнин добавил, что на время разбирательства решение о призыве в армию приостанавливается. «Если ты подаешь жалобу в вышестоящую комиссию или в суд, то на время разбирательства выполнение решения о призыве призывных комиссий приостанавливается. Но это не касается мобилизации», — заявил он.
Что делать, если должны были призвать, но повестка не пришла?
Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы напомнил, что граждане призывного возраста, не получившие повестку, все равно должны в течение 20 дней обратиться в военный комиссариат. «Норма остается — граждане, которые не получили повестку в течение текущего призыва, обязаны в течение 20 дней после начала следующего призыва явиться в военный комиссариат.
Уклонение путем неполучения повесток невозможно. Неявка соответственно будет рассматриваться как уклонение от призыва», — подытожил Тригнин.
Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что оповещения граждан о призыве на срочную службу с 1 апреля будут проходить в электронном виде. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин тогда отметил, что они будут приравнены к традиционным, однако его опроверг глава комитета Андрей Картаполов. Он отметил, что в нынешнем законодательстве нет возможности передавать россиянам электронные повестки. 10 апреля Картаполов анонсировал обсуждение поправок в законодательство. В соответствие с ними электронные повестки приравниваются к традиционным, а уклонение от призыва будет грозить гражданину ограничениями.
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