11 апреля 2023

Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР

Военкор Коц: ВСУ прячут оружие в селах вокруг Авдеевки
© Служба новостей «URA.RU»
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Село Амвросиевка. Последствия обстрела "градом". Украина, разрушенные здания, последствия взрывов
Один из опасных укрепрайонов ВСУ в районе Авдеевки — село Тоненькое, отметил Андрей Коц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одной из опасных точек, откуда идет периодическая атака по Донецку, является село Тоненькое западнее Авдеевки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

«В районе Авдеевки есть такое село — Тоненькое. Там в карьере уже давно завелся „хитрожопый“ „Град“ ВСУ (реактивная система залпового огня — прим. URA.RU). Выезжает на позицию, дает залп по Донецку и прячется обратно в карьер. Местные шутят — хорошо бы по Тоненькому прилетело уже, наконец, что-нибудь толстенькое», — отметил Андрей Коц.

Военкор подчеркнул, что таких опасных населенных пунктов в районе Авдеевки очень много. «Таких сел в авдеевском укрепрайоне — десятки. Все их надо занимать, чтобы обезопасить Донецк», — заявил Коц.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытаются сосредоточить свои силы в Авдеевке, где идет успешное продвижение российских вооруженных сил. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участвующий в освобождении Донбасса с 2014 года, Александр Матюшин рассказал URA.RU, что ВС РФ ждут в этом направлении такие же сложные бои, как в Бахмуте (Артемовске) в ДНР. Дело в том, что город является крепостью с бетонными укреплениями.

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Одной из опасных точек, откуда идет периодическая атака по Донецку, является село Тоненькое западнее Авдеевки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «В районе Авдеевки есть такое село — Тоненькое. Там в карьере уже давно завелся „хитрожопый“ „Град“ ВСУ (реактивная система залпового огня — прим. URA.RU). Выезжает на позицию, дает залп по Донецку и прячется обратно в карьер. Местные шутят — хорошо бы по Тоненькому прилетело уже, наконец, что-нибудь толстенькое», — отметил Андрей Коц. Военкор подчеркнул, что таких опасных населенных пунктов в районе Авдеевки очень много. «Таких сел в авдеевском укрепрайоне — десятки. Все их надо занимать, чтобы обезопасить Донецк», — заявил Коц. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытаются сосредоточить свои силы в Авдеевке, где идет успешное продвижение российских вооруженных сил. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участвующий в освобождении Донбасса с 2014 года, Александр Матюшин рассказал URA.RU, что ВС РФ ждут в этом направлении такие же сложные бои, как в Бахмуте (Артемовске) в ДНР. Дело в том, что город является крепостью с бетонными укреплениями.
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