12 апреля 2023

В Екатеринбурге назначили дату рассмотрения дела Ройзмана*

В Екатеринбурге дело Ройзмана* рассмотрят 26 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман выходит из ИВС. Екатеринбург, ройзман евгений
На суде Ройзмана будет защищать адвокат Тимофей Гриднев Фото:

Уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) рассмотрят 26 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Октябрьском районном суде.

«Заседание назначено на 26 апреля», — сообщили в пресс-службе суда. Заседание пройдет в 11:00. Защищать интересы политика будет адвокат Тимофей Гриднев, известный по громким делам — по защите экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева и акционера НК «Юкос» Платона Лебедева.

Политика обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ), ему грозит до трех лет колонии. Ранее предполагалось, что рассмотрение дела Ройзмана пройдет в Москве, однако позже стало известно, что его будут судить в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. 30 марта Ройзман был освобожден из спецприемника, куда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) рассмотрят 26 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Октябрьском районном суде. «Заседание назначено на 26 апреля», — сообщили в пресс-службе суда. Заседание пройдет в 11:00. Защищать интересы политика будет адвокат Тимофей Гриднев, известный по громким делам — по защите экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева и акционера НК «Юкос» Платона Лебедева. Политика обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ), ему грозит до трех лет колонии. Ранее предполагалось, что рассмотрение дела Ройзмана пройдет в Москве, однако позже стало известно, что его будут судить в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. 30 марта Ройзман был освобожден из спецприемника, куда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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