В деле Ройзмана* появился адвокат, защищавший экс-министра Улюкаева и акционера «Юкос»

Защитой Евгения Ройзмана* займется адвокат Тимофей Гриднев

Гриднев известен по громким уголовным делам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Известный по громким делам, в частности, по защите экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева и акционера НК «Юкос» Платона Лебедева, адвокат Тимофей Гриднев представит в суде интересы и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Эту информацию URA.RU подтвердил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

«Тимофей Гриднев действительно является адвокатом Евгения Ройзмана. Мы вели вдвоем уголовное дело с самого начала», — пояснил Идамжапов.

Среди тех, чьи интересы представлял Гриднев, акционер НК «Юкос» Платон Лебедев, экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Также экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, а также экс-министр атомной энергии Евгений Адамов, американский инвестор Майкл Калви и другие.

Евгения Ройзмана обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ). По этой статье ему грозит до трех лет колонии. Предполагалось, что рассмотрение дела пройдет в Москве, однако позднее стало известно, что его будут судить в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. 30 марта Ройзман был освобожден из спецприемника на Елизаветинском шоссе, куда был помещен на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов