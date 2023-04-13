Фанаты ФК «Урал» атаковали огромную голову младенца в Екатеринбурге. Фото

13 апреля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Арт-объект должен будет переехать в Сысерть в ближайшее время Фото: Размик Закарян © URA.RU Фанаты футбольного клуба «Урал» обратили внимание на арт-объект в виде двухметровой металлической головы младенца. На лоб ему они поместили свою фирменную наклейку, чем и похвастались в социальных сетях. «Оперативно и с благодарностью отреагировали наши болельщики на новый арт-объект, изготовленный партнером клуба, заводом InterMold», — заявили представители клуба. Также они приложили фото с наклейкой на лбу младенца. Ранее екатеринбуржцев возмутила огромная голова младенца на Верх-Исетском пруду. Этот проект был презентован в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU раскрывало, как создается арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов области в прошлом году, однако презентация затянулась. После Екатеринбурга работу увезут в Сысерть, где опустят в воду. Так арт-объект выглядел утром 13 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А так спустя четыре часа после презентации Фото: социальная сеть «ФК 043»

Фанаты футбольного клуба «Урал» обратили внимание на арт-объект в виде двухметровой металлической головы младенца. На лоб ему они поместили свою фирменную наклейку, чем и похвастались в социальных сетях. «Оперативно и с благодарностью отреагировали наши болельщики на новый арт-объект, изготовленный партнером клуба, заводом InterMold», — заявили представители клуба. Также они приложили фото с наклейкой на лбу младенца. Ранее екатеринбуржцев возмутила огромная голова младенца на Верх-Исетском пруду. Этот проект был презентован в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU раскрывало, как создается арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов области в прошлом году, однако презентация затянулась. После Екатеринбурга работу увезут в Сысерть, где опустят в воду.