Фанаты ФК «Урал» атаковали огромную голову младенца в Екатеринбурге. Фото

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Индустриальный младенец на пляже ВИЗа. Екатеринбург
Арт-объект должен будет переехать в Сысерть в ближайшее время Фото:

Фанаты футбольного клуба «Урал» обратили внимание на арт-объект в виде двухметровой металлической головы младенца. На лоб ему они поместили свою фирменную наклейку, чем и похвастались в социальных сетях.

«Оперативно и с благодарностью отреагировали наши болельщики на новый арт-объект, изготовленный партнером клуба, заводом InterMold», — заявили представители клуба. Также они приложили фото с наклейкой на лбу младенца.

Ранее екатеринбуржцев возмутила огромная голова младенца на Верх-Исетском пруду. Этот проект был презентован в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU раскрывало, как создается арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов области в прошлом году, однако презентация затянулась. После Екатеринбурга работу увезут в Сысерть, где опустят в воду.

Индустриальный младенец на пляже ВИЗа. Екатеринбург
Так арт-объект выглядел утром 13 апреля
Фото:
А так спустя четыре часа после презентации
А так спустя четыре часа после презентации
Фото:

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Фанаты футбольного клуба «Урал» обратили внимание на арт-объект в виде двухметровой металлической головы младенца. На лоб ему они поместили свою фирменную наклейку, чем и похвастались в социальных сетях. «Оперативно и с благодарностью отреагировали наши болельщики на новый арт-объект, изготовленный партнером клуба, заводом InterMold», — заявили представители клуба. Также они приложили фото с наклейкой на лбу младенца. Ранее екатеринбуржцев возмутила огромная голова младенца на Верх-Исетском пруду. Этот проект был презентован в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU раскрывало, как создается арт-объект. Голову должны были установить на одном из водоемов области в прошлом году, однако презентация затянулась. После Екатеринбурга работу увезут в Сысерть, где опустят в воду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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