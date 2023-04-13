Премьер Мишустин поддержал губернатора Моора перед выборами-2023

14 апреля 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Александр Моор получил поддержку федерального центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главная цель визита премьера РФ Михаила Мишустина в Тюмень 13 апреля — поддержка губернатора Александра Моора перед выборами-2023. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. При этом Моор официально еще не заявлял о выдвижении на новый срок полномочий. «Визит Мишустина — это политическая поддержка выдвижения Моора на новый срок», — рассказал инсайдер. По его словам, следующий этап предвыборной кампании — визит Моора в Москву для встречи с президентом России. «Власти Тюменской области знали о визите Мишустина заранее, имели время подготовиться. Это показатель того, что премьер-министр не планировал провести инспекцию. Никакого „разбора полетов“ и раздачи вводных после посещения федерального чиновника не будет», — отметил другой источник. Политолог Александр Безделов согласен с информацией инсайдеров. »«Мишустин довольно часто посещает те регионы в которых проходят выборы. Так в прошлом году он перед днем голосования посетил Рязань и Тамбов, а в позапрошлом — Екатеринбург. Везде выборы выиграли действующие губернаторы и врио назначенные президентом. Так что, цель визита не только экономика и социальная сфера, но и демонстрация однозначной поддержки Моора», — считает эксперт. Ранее агентство писало, что премьер-министр по время визита в Тюмень напомнил работникам местного завода о задании президента Владимира Путина, а также загадал школьникам задачу о мухе и стакане. Кроме того, Мищустин провел закрытую встречу с губернатором Моором. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главная цель визита премьера РФ Михаила Мишустина в Тюмень 13 апреля — поддержка губернатора Александра Моора перед выборами-2023. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политической элите региона. При этом Моор официально еще не заявлял о выдвижении на новый срок полномочий. «Визит Мишустина — это политическая поддержка выдвижения Моора на новый срок», — рассказал инсайдер. По его словам, следующий этап предвыборной кампании — визит Моора в Москву для встречи с президентом России. «Власти Тюменской области знали о визите Мишустина заранее, имели время подготовиться. Это показатель того, что премьер-министр не планировал провести инспекцию. Никакого „разбора полетов“ и раздачи вводных после посещения федерального чиновника не будет», — отметил другой источник. Политолог Александр Безделов согласен с информацией инсайдеров. »«Мишустин довольно часто посещает те регионы в которых проходят выборы. Так в прошлом году он перед днем голосования посетил Рязань и Тамбов, а в позапрошлом — Екатеринбург. Везде выборы выиграли действующие губернаторы и врио назначенные президентом. Так что, цель визита не только экономика и социальная сфера, но и демонстрация однозначной поддержки Моора», — считает эксперт. Ранее агентство писало, что премьер-министр по время визита в Тюмень напомнил работникам местного завода о задании президента Владимира Путина, а также загадал школьникам задачу о мухе и стакане. Кроме того, Мищустин провел закрытую встречу с губернатором Моором.