Первый допрос Трампа по гражданскому иску о мошенничестве продлился семь часов

14 апреля 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп почти семь часов давал показания ньюйоркскому прокурору Летиции Джеймс Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Первый допрос бывшего президента США Дональда Трампа по гражданскому иску о мошенничестве и предоставлении ложных сведений на сумму 250 миллионов долларов завершился лишь спустя семь часов. Об этом доложил корреспондент федерального СМИ. «Данное дело не имеет отношения к свежим обвинениям, предъявленным политику на минувшей неделе и касающимся фальсификации деловой документации», — передает корреспондент РИА Новости. В сентябре 2022 года прокурор Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Сторона обвинения утверждает, что ответчики, включая Трампа, нарушили законы нескольких штатов — в частности, подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов. Ранее, 4 апреля, экс-президент США Дональд Трамп был арестован до предъявления ему обвинения. Спустя два часа арест с него был снят, при этом ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Прошедшее слушание по делу шокировало политика. Позднее экс-президент США выступил с резкой критикой по поводу обвинений в свой адрес, а также уличил судью, наблюдающего за ходом дела, в ненависти к своей личности. Несмотря на произошедшие с ним события, Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый допрос бывшего президента США Дональда Трампа по гражданскому иску о мошенничестве и предоставлении ложных сведений на сумму 250 миллионов долларов завершился лишь спустя семь часов. Об этом доложил корреспондент федерального СМИ. «Данное дело не имеет отношения к свежим обвинениям, предъявленным политику на минувшей неделе и касающимся фальсификации деловой документации», — передает корреспондент РИА Новости. В сентябре 2022 года прокурор Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Сторона обвинения утверждает, что ответчики, включая Трампа, нарушили законы нескольких штатов — в частности, подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов. Ранее, 4 апреля, экс-президент США Дональд Трамп был арестован до предъявления ему обвинения. Спустя два часа арест с него был снят, при этом ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Прошедшее слушание по делу шокировало политика. Позднее экс-президент США выступил с резкой критикой по поводу обвинений в свой адрес, а также уличил судью, наблюдающего за ходом дела, в ненависти к своей личности. Несмотря на произошедшие с ним события, Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории».