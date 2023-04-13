На курганской границе запретили незаконный вывоз мяса в Казахстан

14 апреля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

В Петухово запретили вывоз мяса без документов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Петухово Курганской области запретили вывоз мяса в Казахстан без документов. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В машине, которая следовала из Санкт-Петербурга на территорию Республики Казахстан, перевозили 388,6 кг замороженной свинины, а на машине, которая следовала из Челябинска, 4,5 тонны замороженного куриного фарша. У перевозчиков не было обязательных ветеринарных сертификатов на мясную продукцию», — рассказало ведомство. Сообщается, что нарушителей остановили на пограничном пункте пропуска в Петухово. Вывоз продукции без документов является нарушением законодательства. С перевозчиками провели разъяснительную беседу, уточнили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехвачены десятки тонн китайских орехов. Перевозчики незаконно пытались ввезти продукцию в РФ.

В Петухово Курганской области запретили вывоз мяса в Казахстан без документов. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В машине, которая следовала из Санкт-Петербурга на территорию Республики Казахстан, перевозили 388,6 кг замороженной свинины, а на машине, которая следовала из Челябинска, 4,5 тонны замороженного куриного фарша. У перевозчиков не было обязательных ветеринарных сертификатов на мясную продукцию», — рассказало ведомство. Сообщается, что нарушителей остановили на пограничном пункте пропуска в Петухово. Вывоз продукции без документов является нарушением законодательства. С перевозчиками провели разъяснительную беседу, уточнили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехвачены десятки тонн китайских орехов. Перевозчики незаконно пытались ввезти продукцию в РФ.