13 апреля 2023

На курганской границе запретили незаконный вывоз мяса в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и Партнеръ». Екатеринбург, свинина, мясокомбинат, мясо, туша свиньи, туша животного
В Петухово запретили вывоз мяса без документов Фото:

В Петухово Курганской области запретили вывоз мяса в Казахстан без документов. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В машине, которая следовала из Санкт-Петербурга на территорию Республики Казахстан, перевозили 388,6 кг замороженной свинины, а на машине, которая следовала из Челябинска, 4,5 тонны замороженного куриного фарша. У перевозчиков не было обязательных ветеринарных сертификатов на мясную продукцию», — рассказало ведомство.

Сообщается, что нарушителей остановили на пограничном пункте пропуска в Петухово. Вывоз продукции без документов является нарушением законодательства. С перевозчиками провели разъяснительную беседу, уточнили в Россельхознадзоре.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехвачены десятки тонн китайских орехов. Перевозчики незаконно пытались ввезти продукцию в РФ.

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В Петухово Курганской области запретили вывоз мяса в Казахстан без документов. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В машине, которая следовала из Санкт-Петербурга на территорию Республики Казахстан, перевозили 388,6 кг замороженной свинины, а на машине, которая следовала из Челябинска, 4,5 тонны замороженного куриного фарша. У перевозчиков не было обязательных ветеринарных сертификатов на мясную продукцию», — рассказало ведомство. Сообщается, что нарушителей остановили на пограничном пункте пропуска в Петухово. Вывоз продукции без документов является нарушением законодательства. С перевозчиками провели разъяснительную беседу, уточнили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехвачены десятки тонн китайских орехов. Перевозчики незаконно пытались ввезти продукцию в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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