На курганской границе перехвачены десятки тонн китайских орехов

Через курганскую границу пытались незаконно перевезти тонны китайских орехов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пропускном пункте в Петухово (Курганская область) остановили перевозчиков, которые пытались незаконно ввезти в РФ около 46 тонн орехов производства Китай. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сотрудниками Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям вместе со специалистами погрануправления ФСБ России и ФТС России по Тюменской области в пункте пропуска Петухово при осуществлении документарного контроля выявлены 3 нарушения при вывозе груза высокого фитосанитарного риска. Нарушения замечены с 10 по 12 февраля», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что остановили два автомобиля, которые везли орехи в Красноярский край. В одном из них перевозилось восемь тонн очищенных орехов и 14 тонн орехов в скорлупе. Из-за того, что на упаковке не было маркировки, их запретили ввозить из Республики Кыргызстан. Во втором транспорте находилось 24 тонны китайских орехов, но в сертификате указан неверный вес продукции. В отношении перевозчиков завели административные дела, из-за чего те должны будут заплатить штраф (от 500 рублей до 10 000 рублей).

Ранее URA.RU писало, что через курганскую границу пытались незаконно вывезти в Казахстан 140 кг рыбы. Свежезамороженный продукт перевозили без соответствующих документов.