Курганские власти заплатят за уборку мостов в три раза меньше, чем хотели

Подрядчик будет обязан заниматься уборкой мостов до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители правительства Курганской области готовы заплатить до 138,5 млн рублей за содержание мостов в регионе. Ранее в похожей закупке эта сумма составляла 346 млн рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«В период с момента заключения контракта по 31 декабря 2023 года поручается оказать комплекс услуг по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах Курганской области. <…> Начало работ — с момента заключения контракта», — указано в техническом задании.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта. В старой аннулированной закупке с начальной ценой 346 млн рублей власти искали подрядчика, который должен был содержать дороги с 1 января 2023 года до конца 2024 года.

В конце прошлого года были подведены итоги старого конкурса. Представители ООО «Скала» готовы были следить за мостами за 253 млн рублей, но закупка была аннулирована, так как представители УФАС нашли ошибки в конкурсной документации. В госоорганизации «Курганавтодор» URA.RU отвечали, что в период поиска нового исполнителя за мостами следят временные подрядчики. При этом жители региона периодически жалуются на заваленные снегом тротуары мостов.