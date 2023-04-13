13 апреля 2023

Курганские VIP приехали на встречу с консулом Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День России. Курган, флаг рф, флаг азербайджана, триколор, флаг россии
В Кургане прошло мероприятие с участием азербайджанской диаспоры (архивное фото) Фото:

Встречу с консулом Азербайджана Шохратом Мустафаевым посетили курганские политики. Мероприятие было посвящено 100-летию третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, который посетил Курган в 1985 году, передает корреспондент URA.RU.

«То, что было сделано Алиевым для развития российско-азербайджанских отношений продолжается и сегодня на территории Курганской области. У нас многонациональный регион, где особую роль занимают азербайджанцы», — сказал спикер облдумы Дмитрий Фролов.

Глава азербайджанской диаспоры Курганской области Нифтулла Нифтуллаев отметил, что для Алиева было важно развитие сотрудничества с Россией. Он посетил центр Илизарова и общался с местными жителями на улице. Укрепление отношений между Россией и Азербайджаном планируется продолжать и в дальнейшем.

На мероприятие, которое прошло в ДКМ, приехали около 700 азербайджанцев из Курганской области, Урала и Азербайджана. Перед этим Шохрат Мустафаев встретился в замгубернатора Владимиром Архипов, где стороны обсудили сотрудничество.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана подписала соглашение с китайским городом. Город будет развивать партнерские отношения с городским округом Юйлинь.

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Встречу с консулом Азербайджана Шохратом Мустафаевым посетили курганские политики. Мероприятие было посвящено 100-летию третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, который посетил Курган в 1985 году, передает корреспондент URA.RU. «То, что было сделано Алиевым для развития российско-азербайджанских отношений продолжается и сегодня на территории Курганской области. У нас многонациональный регион, где особую роль занимают азербайджанцы», — сказал спикер облдумы Дмитрий Фролов. Глава азербайджанской диаспоры Курганской области Нифтулла Нифтуллаев отметил, что для Алиева было важно развитие сотрудничества с Россией. Он посетил центр Илизарова и общался с местными жителями на улице. Укрепление отношений между Россией и Азербайджаном планируется продолжать и в дальнейшем. На мероприятие, которое прошло в ДКМ, приехали около 700 азербайджанцев из Курганской области, Урала и Азербайджана. Перед этим Шохрат Мустафаев встретился в замгубернатора Владимиром Архипов, где стороны обсудили сотрудничество. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана подписала соглашение с китайским городом. Город будет развивать партнерские отношения с городским округом Юйлинь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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