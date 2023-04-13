Курганские VIP приехали на встречу с консулом Азербайджана

14 апреля 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

В Кургане прошло мероприятие с участием азербайджанской диаспоры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Встречу с консулом Азербайджана Шохратом Мустафаевым посетили курганские политики. Мероприятие было посвящено 100-летию третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, который посетил Курган в 1985 году, передает корреспондент URA.RU. «То, что было сделано Алиевым для развития российско-азербайджанских отношений продолжается и сегодня на территории Курганской области. У нас многонациональный регион, где особую роль занимают азербайджанцы», — сказал спикер облдумы Дмитрий Фролов. Глава азербайджанской диаспоры Курганской области Нифтулла Нифтуллаев отметил, что для Алиева было важно развитие сотрудничества с Россией. Он посетил центр Илизарова и общался с местными жителями на улице. Укрепление отношений между Россией и Азербайджаном планируется продолжать и в дальнейшем. На мероприятие, которое прошло в ДКМ, приехали около 700 азербайджанцев из Курганской области, Урала и Азербайджана. Перед этим Шохрат Мустафаев встретился в замгубернатора Владимиром Архипов, где стороны обсудили сотрудничество. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана подписала соглашение с китайским городом. Город будет развивать партнерские отношения с городским округом Юйлинь.

Встречу с консулом Азербайджана Шохратом Мустафаевым посетили курганские политики. Мероприятие было посвящено 100-летию третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, который посетил Курган в 1985 году, передает корреспондент URA.RU. «То, что было сделано Алиевым для развития российско-азербайджанских отношений продолжается и сегодня на территории Курганской области. У нас многонациональный регион, где особую роль занимают азербайджанцы», — сказал спикер облдумы Дмитрий Фролов. Глава азербайджанской диаспоры Курганской области Нифтулла Нифтуллаев отметил, что для Алиева было важно развитие сотрудничества с Россией. Он посетил центр Илизарова и общался с местными жителями на улице. Укрепление отношений между Россией и Азербайджаном планируется продолжать и в дальнейшем. На мероприятие, которое прошло в ДКМ, приехали около 700 азербайджанцев из Курганской области, Урала и Азербайджана. Перед этим Шохрат Мустафаев встретился в замгубернатора Владимиром Архипов, где стороны обсудили сотрудничество. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана подписала соглашение с китайским городом. Город будет развивать партнерские отношения с городским округом Юйлинь.