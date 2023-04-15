Тысячи верующих прошли Пасхальным крестным ходом в Екатеринбурге. Фото

16 апреля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

В шествии приняли участие почти 5000 человек (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Порядка 4 700 верующих прошли Пасхальным крестным ходом по центральным улицам Екатеринбурга 16 апреля, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Шествие началось у Свято-Троицкого кафедрального собора, а закончилось у Храма-Памятника на Крови. «Около 4 700 человек приняли участие в сегодняшнем шествии», — пишет пресс-служба епархии в Telegram. Молитвенное шествие, как пишут священнослужители, прошло по улицам Куйбышева, 8 Марта, Царской и проспекту Ленина. В этом году на шествие вышло больше горожан, чем в 2022-м году. Колонну возглавлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Рядом с ним шел российский космонавт, Герой России Олег Артемьев. Он пронес по улицам уральском столице икону святой Екатерины, которую брал с собой на орбиту. После этого он передал икону храму святой великомученицы Екатерины. Также в этот день настоятелю храма во имя Владимирской иконы Божией Матери, протоиерею Андрею Каневу вручили орден святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ранее паломники привезли в Екатеринбург из Иерусалима Благодатный огонь. Паломническая делегация отправлялась на специальном борте, который был организован Фондом святой Екатерины. В ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе прошла Пасхальная литургия, на которой присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: telegram-канал «Екатеринбургская епархия» Фото: telegram-канал «Екатеринбургская епархия» Фото: telegram-канал «Екатеринбургская епархия» Фото: telegram-канал «Екатеринбургская епархия» Фото: telegram-канал «Екатеринбургская епархия» Фото: telegram-канал «Екатеринбургская епархия» Фото: telegram-канал «Екатеринбургская епархия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 4 700 верующих прошли Пасхальным крестным ходом по центральным улицам Екатеринбурга 16 апреля, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Шествие началось у Свято-Троицкого кафедрального собора, а закончилось у Храма-Памятника на Крови. «Около 4 700 человек приняли участие в сегодняшнем шествии», — пишет пресс-служба епархии в Telegram. Молитвенное шествие, как пишут священнослужители, прошло по улицам Куйбышева, 8 Марта, Царской и проспекту Ленина. В этом году на шествие вышло больше горожан, чем в 2022-м году. Колонну возглавлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Рядом с ним шел российский космонавт, Герой России Олег Артемьев. Он пронес по улицам уральском столице икону святой Екатерины, которую брал с собой на орбиту. После этого он передал икону храму святой великомученицы Екатерины. Также в этот день настоятелю храма во имя Владимирской иконы Божией Матери, протоиерею Андрею Каневу вручили орден святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ранее паломники привезли в Екатеринбург из Иерусалима Благодатный огонь. Паломническая делегация отправлялась на специальном борте, который был организован Фондом святой Екатерины. В ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе прошла Пасхальная литургия, на которой присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.