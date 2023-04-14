В Екатеринбург ночью привезут Благодатный огонь из Иерусалима. Фото, видео

15 апреля 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Максим Миняйло доставит Благодатный огонь в Екатеринбург (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Паломники рано утром 16 апреля привезут в Екатеринбург Благодатный огонь из Иерусалима в пяти лампадах. Пасхальное чудо в уральскую столицу доставляют политики, в числе которых был вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бизнесмены, общественные деятели, а также старший священник Храма-на-Крови, представитель Екатеринбургской митрополии отец Максим Миняйло. Об этом URA.RU рассказали сами участники паломнической миссии. «С давних времен паломники со всего мира спешили в Иерусалим, на Святую Землю, чтобы поклониться тем местам, по которым ходил ногами Иисус Христос. До сих пор верующие христиане приезжают в Святой Город и его окрестности. Многие сотни лет Господь по своей милости посылает в Великую Субботу Благодатный Огонь, который сходит в храме Гроба Господня по молитвам Иерусалимского патриарха. Вот и сегодня, мы взяли частицу Святого Огня для того, чтобы принести его на Уральскую землю. Каждый, кто зажгет свою лампаду от этого огня и принесет ее домой тем самым принесет и частицу Иерусалима, часть Святого Города», — сказал отец Максим Миняйло. Всего делегация состояла из 87 человек. Представители Екатеринбургской митрополии, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева принимали огонь в Храме Гроба Господня. «Схождение Огня — настоящее чудо. Сегодня наша паломническая миссия привезет лампады с Благодатным огнем в Екатеринбург, откуда он отправится к людям во все храмы и церкви Урала», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Поддержала его и Анастасия Лукичева: «Волнительное и насыщенное путешествие нашей паломнической миссии завершилось благополучно. Благодать снизошла на землю, а благодаря неравнодушным людям, объединенных одной идеей и верой — приобщиться к ней сможет каждый желающий». Делегация вылетела из Екатеринбурга 12 апреля для того, чтобы привезти Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Для отца Максима Миняйло поездка в город стала двадцатой по счету, а для вице-губернатора Олега Чемезова в его нынешнем статусе — первой. В 2022 году Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен 24 апреля. Фото: участники паломнической миссии Фото: участники паломнической миссии Фото: участники паломнической миссии Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Паломники рано утром 16 апреля привезут в Екатеринбург Благодатный огонь из Иерусалима в пяти лампадах. Пасхальное чудо в уральскую столицу доставляют политики, в числе которых был вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бизнесмены, общественные деятели, а также старший священник Храма-на-Крови, представитель Екатеринбургской митрополии отец Максим Миняйло. Об этом URA.RU рассказали сами участники паломнической миссии. «С давних времен паломники со всего мира спешили в Иерусалим, на Святую Землю, чтобы поклониться тем местам, по которым ходил ногами Иисус Христос. До сих пор верующие христиане приезжают в Святой Город и его окрестности. Многие сотни лет Господь по своей милости посылает в Великую Субботу Благодатный Огонь, который сходит в храме Гроба Господня по молитвам Иерусалимского патриарха. Вот и сегодня, мы взяли частицу Святого Огня для того, чтобы принести его на Уральскую землю. Каждый, кто зажгет свою лампаду от этого огня и принесет ее домой тем самым принесет и частицу Иерусалима, часть Святого Города», — сказал отец Максим Миняйло. Всего делегация состояла из 87 человек. Представители Екатеринбургской митрополии, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева принимали огонь в Храме Гроба Господня. «Схождение Огня — настоящее чудо. Сегодня наша паломническая миссия привезет лампады с Благодатным огнем в Екатеринбург, откуда он отправится к людям во все храмы и церкви Урала», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Поддержала его и Анастасия Лукичева: «Волнительное и насыщенное путешествие нашей паломнической миссии завершилось благополучно. Благодать снизошла на землю, а благодаря неравнодушным людям, объединенных одной идеей и верой — приобщиться к ней сможет каждый желающий». Делегация вылетела из Екатеринбурга 12 апреля для того, чтобы привезти Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Для отца Максима Миняйло поездка в город стала двадцатой по счету, а для вице-губернатора Олега Чемезова в его нынешнем статусе — первой. В 2022 году Благодатный огонь из Иерусалима был доставлен 24 апреля.