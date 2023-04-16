Пермский штурмовик, участвующий в СВО, поддержал введение электронных повесток

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в спецоперации, одобрил закон о введении в России электронных повесток. По его мнению, такая система вручения повесток позволит военкоматам более эффективно бороться с уклонистами. Об этом Григоренко написал в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат».
«Для меня всегда было дико, что от службы в армии можно было уклониться из-за совершенно архаичной нормы вручения повесток — непосредственно в руки призывника. И это в 21 веке. Теперь же эта архаичная норма устранена, и призывники будут получать повестки через Госуслуги. Это значительно упростит и вручение повесток, и контроль за уклоняющимся за призывом», — отметил Григоренко. Он также акцентировал внимание на том, что служба в армии по призыву «является обязанностью гражданина.
На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно закону, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться полученной гражданином с момента ее размещения в личном кабинете на «соответствующем информационном ресурсе». В Минобороны предупредили об ответственности за неявку в военкомат по электронной повестке. Так, с момента получения повестки призывник не сможет выехать за границу.
Григоренко второй раз участвует в спеоперации. В зоне СВО он командует взводом штурмовиков. За участие в боевых действиях военнослужащий получил несколько наград. Также Григоренко стал героем автобиографического короткометражного фильма.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.