Пермский штурмовик, участвующий в СВО, поддержал введение электронных повесток

17 апреля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

По мнению Александра Григоренко, электронные повестки позволят военкоматам более эффективно бороться с уклонистами Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в спецоперации, одобрил закон о введении в России электронных повесток. По его мнению, такая система вручения повесток позволит военкоматам более эффективно бороться с уклонистами. Об этом Григоренко написал в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат». «Для меня всегда было дико, что от службы в армии можно было уклониться из-за совершенно архаичной нормы вручения повесток — непосредственно в руки призывника. И это в 21 веке. Теперь же эта архаичная норма устранена, и призывники будут получать повестки через Госуслуги. Это значительно упростит и вручение повесток, и контроль за уклоняющимся за призывом», — отметил Григоренко. Он также акцентировал внимание на том, что служба в армии по призыву «является обязанностью гражданина. На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно закону, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться полученной гражданином с момента ее размещения в личном кабинете на «соответствующем информационном ресурсе». В Минобороны предупредили об ответственности за неявку в военкомат по электронной повестке. Так, с момента получения повестки призывник не сможет выехать за границу. Григоренко второй раз участвует в спеоперации. В зоне СВО он командует взводом штурмовиков. За участие в боевых действиях военнослужащий получил несколько наград. Также Григоренко стал героем автобиографического короткометражного фильма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, участвующий в спецоперации, одобрил закон о введении в России электронных повесток. По его мнению, такая система вручения повесток позволит военкоматам более эффективно бороться с уклонистами. Об этом Григоренко написал в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат». «Для меня всегда было дико, что от службы в армии можно было уклониться из-за совершенно архаичной нормы вручения повесток — непосредственно в руки призывника. И это в 21 веке. Теперь же эта архаичная норма устранена, и призывники будут получать повестки через Госуслуги. Это значительно упростит и вручение повесток, и контроль за уклоняющимся за призывом», — отметил Григоренко. Он также акцентировал внимание на том, что служба в армии по призыву «является обязанностью гражданина. На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно закону, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться полученной гражданином с момента ее размещения в личном кабинете на «соответствующем информационном ресурсе». В Минобороны предупредили об ответственности за неявку в военкомат по электронной повестке. Так, с момента получения повестки призывник не сможет выехать за границу. Григоренко второй раз участвует в спеоперации. В зоне СВО он командует взводом штурмовиков. За участие в боевых действиях военнослужащий получил несколько наград. Также Григоренко стал героем автобиографического короткометражного фильма.