Воюющий на Украине пермский экс-депутат получил еще одну медаль

Александр Григоренко получил еще одну награду за участие в спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир штурмовиков в зоне проведения СВО, пермский экс-депутат Александр Григоренко получил еще одну медаль «За Отвагу». Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.

«Вторая медаль „За Отвагу“ пришла», — рассказал пермяк. По его словам, награду он получил «за ранение». Григоренко уже имеет аналогичную медаль. Ранее он признавался, что не рассчитывает на получение еще одной награды. Помимо этого, военнослужащий получил медаль «За боевые отличия».

URA.RU рассказывало, что Григоренко был назначен командиром взвода в зоне проведения спецоперации. Во время штурма позиций ВСУ он получил ранение и попал в госпиталь, после чего вернулся на передовую. Сейчас военнослужащий участвует в боях на линии Сватово-Кременная. В конце апреля-начале мая он планирует приехать в Пермь в отпуск.

Специальная военная операция проводится на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Объявивший о ее начале президент Владимир Путин отметил, что главная цель СВО — защита мирных жителей Донецка и Луганска от многолетней агрессии со стороны киевского режима.