УАЗ передали представители областного правительства и частоозерской больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный, который проходит службу в зоне спецоперации, поблагодарил представителей власти Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа. Видео с благодарностью размещено в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Хотим выделить огромную благодарность администрации Курганской области и администрации межрайонной больницы №1 ГБУ „Частоозерская ЦРБ“ за предоставленный медицинский автомобиль. С вашей помощью мы стали быстрее реагировать на вызовы по оказанию медицинской помощи», — рассказал боец.

Ранее депутат областной думы Максим Харлов отправил российским военным в зону спецоперации личный автомобиль УАЗ. Также УАЗ для военных отправил местный предприниматель Алексей Петров. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Спецоперацию, по его словам, проводят для защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины.

Автомобиль помог быстрее реагировать на вызовы по оказанию медпомощи Фото: пресс-служба правительства Курганской области