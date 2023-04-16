16 апреля 2023

Боец из зоны СВО поблагодарил курганских чиновников за медицинский УАЗ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, уаз буханка, комби
УАЗ передали представители областного правительства и частоозерской больницы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный, который проходит службу в зоне спецоперации, поблагодарил представителей власти Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа. Видео с благодарностью размещено в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Хотим выделить огромную благодарность администрации Курганской области и администрации межрайонной больницы №1 ГБУ „Частоозерская ЦРБ“ за предоставленный медицинский автомобиль. С вашей помощью мы стали быстрее реагировать на вызовы по оказанию медицинской помощи», — рассказал боец.

Ранее депутат областной думы Максим Харлов отправил российским военным в зону спецоперации личный автомобиль УАЗ. Также УАЗ для военных отправил местный предприниматель Алексей Петров. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Спецоперацию, по его словам, проводят для защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины.

Автомобиль помог быстрее реагировать на вызовы по оказанию медпомощи
Автомобиль помог быстрее реагировать на вызовы по оказанию медпомощи
Фото:
Автомобиль доставили в зону СВО
Автомобиль доставили в зону СВО
Фото:

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Военный, который проходит службу в зоне спецоперации, поблагодарил представителей власти Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа. Видео с благодарностью размещено в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». «Хотим выделить огромную благодарность администрации Курганской области и администрации межрайонной больницы №1 ГБУ „Частоозерская ЦРБ“ за предоставленный медицинский автомобиль. С вашей помощью мы стали быстрее реагировать на вызовы по оказанию медицинской помощи», — рассказал боец. Ранее депутат областной думы Максим Харлов отправил российским военным в зону спецоперации личный автомобиль УАЗ. Также УАЗ для военных отправил местный предприниматель Алексей Петров. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Спецоперацию, по его словам, проводят для защиты мирного населения Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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