18 апреля 2023

Власти Кургана перечислили, какие аварийные дома снесут в городе. Список

Власти Кургана снесут ряд аварийных домов в городе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане назвали адреса, где снесут аварийные дома
В Кургане назвали адреса, где снесут аварийные дома Фото:

Руководитель департамента ЖКХ города Кургана Роман Медведев перечислил адреса аварийных домов, предназначенных к сносу в ближайшее время. Об этом он рассказал на заседании городской думы.

«Планируем закончить работы по сносу ряда аварийных зданий в разных районах города», — проинформировал Медведев. Аварийные дома планируют снести в июне и июле текущего года.

По словам руководителя, планируется снос зданий по адресам: ул. Дзержинского, 15, поселок Механический, 5, Добролюбова, 74, Куйбышева, 54, Красномаячная, 56 и по 1-й Заводской улице. Дома относятся к спискам аварийного жилья по программе расселения с 2019 по 2025 годы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским властям дали деньги на расселение аварийных домов. О поступлении 150 млн в бюджет рассказала депутат гордумы.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель департамента ЖКХ города Кургана Роман Медведев перечислил адреса аварийных домов, предназначенных к сносу в ближайшее время. Об этом он рассказал на заседании городской думы. «Планируем закончить работы по сносу ряда аварийных зданий в разных районах города», — проинформировал Медведев. Аварийные дома планируют снести в июне и июле текущего года. По словам руководителя, планируется снос зданий по адресам: ул. Дзержинского, 15, поселок Механический, 5, Добролюбова, 74, Куйбышева, 54, Красномаячная, 56 и по 1-й Заводской улице. Дома относятся к спискам аварийного жилья по программе расселения с 2019 по 2025 годы. Ранее URA.RU сообщало, что курганским властям дали деньги на расселение аварийных домов. О поступлении 150 млн в бюджет рассказала депутат гордумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...