Власти Кургана снесут ряд аварийных домов в городе

В Кургане назвали адреса, где снесут аварийные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель департамента ЖКХ города Кургана Роман Медведев перечислил адреса аварийных домов, предназначенных к сносу в ближайшее время. Об этом он рассказал на заседании городской думы.

«Планируем закончить работы по сносу ряда аварийных зданий в разных районах города», — проинформировал Медведев. Аварийные дома планируют снести в июне и июле текущего года.

По словам руководителя, планируется снос зданий по адресам: ул. Дзержинского, 15, поселок Механический, 5, Добролюбова, 74, Куйбышева, 54, Красномаячная, 56 и по 1-й Заводской улице. Дома относятся к спискам аварийного жилья по программе расселения с 2019 по 2025 годы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским властям дали деньги на расселение аварийных домов. О поступлении 150 млн в бюджет рассказала депутат гордумы.