Военные эксперты попросили защиты после высланных по почте статуэток

Полковник Иванников попросил защиты для военных экспертов у силовиков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Против российских общественников могут готовить серию терактов, сказал Константин Сивков Фото:

Всем общественникам, публично высказывающимся в поддержку спецоперации, требуется защита правоохранительных органов, поскольку они могут подвергнуться нападению. Таким мнением с URA.RU поделился военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.

«По мнению одного из ведущих российских блогеров Сергея Карнаухова, все общественники, которые поддерживают СВО, так или иначе находятся под прицелом у СБУ. Поэтому нужно правоохранительным органам оберегать общественников. Им самим необходимо соблюдать личную безопасность и быть готовыми к тому, что они могут подвергнуться либо нападению, либо провокации, в том числе информационной, что происходит практически в ежедневном режиме», — сказал Олег Иванников после того, как некоторые военные эксперты в РФ получили статуэтки.

Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, получивший одну из статуэток, отметил, что украинские спецслужбы могут готовить серию терактов, направленную на уничтожение публичных экспертов, философов и политологов. «Я в этом не сомневаюсь. Я считаю, что это подготовка серии терактов, их готовит руководство Украины. Конкретно это Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Генштаба Вооруженных сил Украины. Против других известных экспертов, политологов, публичных людей, философов готовят теракты, подобные тем, которые были устроены в отношении Даши Дугиной, в отношении Владлена Татарского. Теперь это будет уже серия, а не отдельные теракты, я считаю», — подчеркнул эксперт.

Несколько политологов и военных экспертов получили посылки с гипсовыми бюстами маршала Жукова 19 апреля. Автор статуэток утверждает, что не знал человека, сделавшего у него заказ. Ранее был совершен теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Возле него взорвалась подаренная статуэтка.

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Всем общественникам, публично высказывающимся в поддержку спецоперации, требуется защита правоохранительных органов, поскольку они могут подвергнуться нападению. Таким мнением с URA.RU поделился военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. «По мнению одного из ведущих российских блогеров Сергея Карнаухова, все общественники, которые поддерживают СВО, так или иначе находятся под прицелом у СБУ. Поэтому нужно правоохранительным органам оберегать общественников. Им самим необходимо соблюдать личную безопасность и быть готовыми к тому, что они могут подвергнуться либо нападению, либо провокации, в том числе информационной, что происходит практически в ежедневном режиме», — сказал Олег Иванников после того, как некоторые военные эксперты в РФ получили статуэтки. Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, получивший одну из статуэток, отметил, что украинские спецслужбы могут готовить серию терактов, направленную на уничтожение публичных экспертов, философов и политологов. «Я в этом не сомневаюсь. Я считаю, что это подготовка серии терактов, их готовит руководство Украины. Конкретно это Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Генштаба Вооруженных сил Украины. Против других известных экспертов, политологов, публичных людей, философов готовят теракты, подобные тем, которые были устроены в отношении Даши Дугиной, в отношении Владлена Татарского. Теперь это будет уже серия, а не отдельные теракты, я считаю», — подчеркнул эксперт. Несколько политологов и военных экспертов получили посылки с гипсовыми бюстами маршала Жукова 19 апреля. Автор статуэток утверждает, что не знал человека, сделавшего у него заказ. Ранее был совершен теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Возле него взорвалась подаренная статуэтка.
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