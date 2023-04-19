Цех по розливу питьевой воды в ПЭТ-бутылки стоит 16 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Кургане выставили на продажу производство по розливу питьевой воды в ПЭТ-бутылки. Стоимость готового бизнеса составляет 16 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается готовый бизнес — цех по розливу питьевой воды в ПЭТ-бутылки. Производитель: 34 560 штук в месяц. Стоимость: 16 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

В состав готового бизнеса входят скважина, блок очистки воды, накопительные емкости, компрессор, охладитель, установки выдува преформ и розлива в бутылки ПЭТ. Также имеются приставка для нанесения этикеток и термоусадочная печь для упаковки бутылок

Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены избавляются от офисов Wildberries. Также предприниматели выставили на продажу пункты выдачи заказов Ozon.