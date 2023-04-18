Мэр из ЯНАО продегустировал блюда в школьной столовой

19 апреля 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Мэр посетил школьные столовые вместе с родителями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Пуровского район ЯНАО Антон Колодин попробовал еду в школьных столовых. В соцсетях он сообщил, что посетил три учебных заведения. «Сегодня вместе с родителями посмотрел как организовано питание детей в 1, 2 и 3 школах. Меню сбалансированное, все продукты свежие, есть фрукты, и большинство учащихся едят с удовольствием. Сам попробовал блюда — готовят в столовых действительно вкусно», — написал Колодин в своем telegram-канале. Глава отметил, что в учебных заведениях реализуется проект «QR-код качества». Любой желающий может поделиться мнением, на основе отзывов учеников и родителей специалистами будет разработан план действий. «Есть над чем работать для того, чтобы организация школьного питания стала еще лучше», — уточнил он. Колодин уже посещал несколько учебных заведений с проверкой. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО блюда из оленины и северной рыбы не пользуются популярностью у школьников. Депутат заксобрания округа Надежда Гудкова считает, что проблему можно решить, разработав новые технологии приготовления блюд.

Глава Пуровского район ЯНАО Антон Колодин попробовал еду в школьных столовых. В соцсетях он сообщил, что посетил три учебных заведения. «Сегодня вместе с родителями посмотрел как организовано питание детей в 1, 2 и 3 школах. Меню сбалансированное, все продукты свежие, есть фрукты, и большинство учащихся едят с удовольствием. Сам попробовал блюда — готовят в столовых действительно вкусно», — написал Колодин в своем telegram-канале. Глава отметил, что в учебных заведениях реализуется проект «QR-код качества». Любой желающий может поделиться мнением, на основе отзывов учеников и родителей специалистами будет разработан план действий. «Есть над чем работать для того, чтобы организация школьного питания стала еще лучше», — уточнил он. Колодин уже посещал несколько учебных заведений с проверкой. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО блюда из оленины и северной рыбы не пользуются популярностью у школьников. Депутат заксобрания округа Надежда Гудкова считает, что проблему можно решить, разработав новые технологии приготовления блюд.