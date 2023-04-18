18 апреля 2023

Мэр из ЯНАО продегустировал блюда в школьной столовой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, еда, кухня, приготовление пищи, столовая, школьное питание, школьная кухня, готовка еды
Мэр посетил школьные столовые вместе с родителями Фото:

Глава Пуровского район ЯНАО Антон Колодин попробовал еду в школьных столовых. В соцсетях он сообщил, что посетил три учебных заведения.

«Сегодня вместе с родителями посмотрел как организовано питание детей в 1, 2 и 3 школах. Меню сбалансированное, все продукты свежие, есть фрукты, и большинство учащихся едят с удовольствием. Сам попробовал блюда — готовят в столовых действительно вкусно», — написал Колодин в своем telegram-канале.

Глава отметил, что в учебных заведениях реализуется проект «QR-код качества». Любой желающий может поделиться мнением, на основе отзывов учеников и родителей специалистами будет разработан план действий. «Есть над чем работать для того, чтобы организация школьного питания стала еще лучше», — уточнил он. Колодин уже посещал несколько учебных заведений с проверкой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО блюда из оленины и северной рыбы не пользуются популярностью у школьников. Депутат заксобрания округа Надежда Гудкова считает, что проблему можно решить, разработав новые технологии приготовления блюд.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Пуровского район ЯНАО Антон Колодин попробовал еду в школьных столовых. В соцсетях он сообщил, что посетил три учебных заведения. «Сегодня вместе с родителями посмотрел как организовано питание детей в 1, 2 и 3 школах. Меню сбалансированное, все продукты свежие, есть фрукты, и большинство учащихся едят с удовольствием. Сам попробовал блюда — готовят в столовых действительно вкусно», — написал Колодин в своем telegram-канале. Глава отметил, что в учебных заведениях реализуется проект «QR-код качества». Любой желающий может поделиться мнением, на основе отзывов учеников и родителей специалистами будет разработан план действий. «Есть над чем работать для того, чтобы организация школьного питания стала еще лучше», — уточнил он. Колодин уже посещал несколько учебных заведений с проверкой. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО блюда из оленины и северной рыбы не пользуются популярностью у школьников. Депутат заксобрания округа Надежда Гудкова считает, что проблему можно решить, разработав новые технологии приготовления блюд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...