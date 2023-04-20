Чиновник из ЛНР поблагодарил курганские власти за пасхальные куличи. Фото

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Освящение куличей на хлебзаводе Абсолют. Тюмень, пасха, куличи, хлебозавод, производство куличей
Глава города Краснодон из ЛНР поблагодарил курганцев за куличи Фото:

Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Козенко поблагодарил курганские власти за гуманитарный груз с продуктами питания и пасхальными куличами. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В рамках соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и городом Краснодоном (ЛНР) в наш город доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания и пасхальных куличей для социально незащищенных семей. Выражаю слова искренней благодарности за оказанную помощь правительству региона и всем неравнодушным жителям. Спасибо вам за отзывчивость», — сказал Козенко. Также в состав груза вошло спецснаряжение и блиндажные свечи для курганских добровольцев из отряда «Барс».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами питания Краснодону из ЛНР. До этого глава региона рассказывал об отправке новогодних подарков луганским детям. Соглашение о сотрудничестве Курганской области и ЛНР было подписано в августе прошлого года.

Глава администрации города Краснодона из ЛНР Сергей Козенко (слева) поблагодарил Курганскую область за гуманитарную помощь
Глава администрации города Краснодона из ЛНР Сергей Козенко (слева) поблагодарил Курганскую область за гуманитарную помощь
Фото:
Курганская область отправила в ЛНР продукты питания, пасхальные куличи, спецснаряжение и блиндажные свечи
Курганская область отправила в ЛНР продукты питания, пасхальные куличи, спецснаряжение и блиндажные свечи
Фото:

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Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Козенко поблагодарил курганские власти за гуманитарный груз с продуктами питания и пасхальными куличами. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «В рамках соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и городом Краснодоном (ЛНР) в наш город доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания и пасхальных куличей для социально незащищенных семей. Выражаю слова искренней благодарности за оказанную помощь правительству региона и всем неравнодушным жителям. Спасибо вам за отзывчивость», — сказал Козенко. Также в состав груза вошло спецснаряжение и блиндажные свечи для курганских добровольцев из отряда «Барс». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами питания Краснодону из ЛНР. До этого глава региона рассказывал об отправке новогодних подарков луганским детям. Соглашение о сотрудничестве Курганской области и ЛНР было подписано в августе прошлого года.
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