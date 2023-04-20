Чиновник из ЛНР поблагодарил курганские власти за пасхальные куличи. Фото

20 апреля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Глава города Краснодон из ЛНР поблагодарил курганцев за куличи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Козенко поблагодарил курганские власти за гуманитарный груз с продуктами питания и пасхальными куличами. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «В рамках соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и городом Краснодоном (ЛНР) в наш город доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания и пасхальных куличей для социально незащищенных семей. Выражаю слова искренней благодарности за оказанную помощь правительству региона и всем неравнодушным жителям. Спасибо вам за отзывчивость», — сказал Козенко. Также в состав груза вошло спецснаряжение и блиндажные свечи для курганских добровольцев из отряда «Барс». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами питания Краснодону из ЛНР. До этого глава региона рассказывал об отправке новогодних подарков луганским детям. Соглашение о сотрудничестве Курганской области и ЛНР было подписано в августе прошлого года. Глава администрации города Краснодона из ЛНР Сергей Козенко (слева) поблагодарил Курганскую область за гуманитарную помощь Фото: tg-канал Сергея Козенко Курганская область отправила в ЛНР продукты питания, пасхальные куличи, спецснаряжение и блиндажные свечи Фото: tg-канал Сергея Козенко

Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Козенко поблагодарил курганские власти за гуманитарный груз с продуктами питания и пасхальными куличами. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «В рамках соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и городом Краснодоном (ЛНР) в наш город доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания и пасхальных куличей для социально незащищенных семей. Выражаю слова искренней благодарности за оказанную помощь правительству региона и всем неравнодушным жителям. Спасибо вам за отзывчивость», — сказал Козенко. Также в состав груза вошло спецснаряжение и блиндажные свечи для курганских добровольцев из отряда «Барс». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков пообещал помочь с продуктами питания Краснодону из ЛНР. До этого глава региона рассказывал об отправке новогодних подарков луганским детям. Соглашение о сотрудничестве Курганской области и ЛНР было подписано в августе прошлого года.