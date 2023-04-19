19 апреля 2023

Полпред Якушев выделил Курган среди городов УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир. Курган, якушев владимир
Владимир Якушев назвал Курган примером эффективной реализации нацпроекта Минстроя в УрФО Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев назвал Курган примером того, как в уральском городе должен эффективно реализовываться нацпроект «Жилье и городская среда». Об этом он сообщил в ходе выступления на коллегии Минстроя.

«Я хочу привести в пример Курганскую область. Город Курган очень сильно поменялся с 2018 года, когда запустился нацпроект [„Жилье и городская среда“]. Начали работать инструменты поддержки, пришла новая региональная команда. Кто там сейчас был, видят все эти изменения. Это конкретный пример в Уральском округе. Другие города тоже меняются, но этот город за последние три-четыре года изменился сильнее. Это реальная работа нацпроекта. Результаты видны, а самое главное, что на них положительно реагируют люди», — сказал Якушев.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году сотни тысяч семей из УрФО улучшили свои условия жизни. Об этом в ходе заседании коллегии Минстроя РФ 20 апреля сообщал уральский Полпред Владимир Якушев. Он также отмечал, что в Уральском округе за 2017—2022 годы удалось благоустроить около семи тысяч общественных пространств. Также Якушев отметил рост объема строительства жилья. С 2018 года он вырос с 6 млн до 8,5 млн квадратных метров.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев назвал Курган примером того, как в уральском городе должен эффективно реализовываться нацпроект «Жилье и городская среда». Об этом он сообщил в ходе выступления на коллегии Минстроя. «Я хочу привести в пример Курганскую область. Город Курган очень сильно поменялся с 2018 года, когда запустился нацпроект [„Жилье и городская среда“]. Начали работать инструменты поддержки, пришла новая региональная команда. Кто там сейчас был, видят все эти изменения. Это конкретный пример в Уральском округе. Другие города тоже меняются, но этот город за последние три-четыре года изменился сильнее. Это реальная работа нацпроекта. Результаты видны, а самое главное, что на них положительно реагируют люди», — сказал Якушев. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году сотни тысяч семей из УрФО улучшили свои условия жизни. Об этом в ходе заседании коллегии Минстроя РФ 20 апреля сообщал уральский Полпред Владимир Якушев. Он также отмечал, что в Уральском округе за 2017—2022 годы удалось благоустроить около семи тысяч общественных пространств. Также Якушев отметил рост объема строительства жилья. С 2018 года он вырос с 6 млн до 8,5 млн квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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