Сотни тысяч семей в УрФО улучшили свои условия жилья

20 апреля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

За пять лет в УрФО благоустроено порядка семи тысяч общественных пространств, отметил Владимир Якушев Фото: Размик Закарян © URA.RU За 2022 году в Уральском федеральном округе 325 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе выступления на коллегии Минстроя. «В целом по итогу прошлого года жилищные условия улучшили 325 тысяч семей в УрФО. Также за 2017—2022 годы было благоустроено почти семь тысяч общественных пространств», — сказал полпред Уральского федерального округа. Также он отметил, что в 2022 году строительное производство УрФО продемонстрировало свою устойчивость. «С 2018 по 2022 годы объем строительства жилья вырос с 6 млн до 8,5 млн квадратных метров. Этим результатам предшествовала серьезная и трудоемкая работа. Уральские регионы участвовали почти во всей линейке направлениях по инфраструктурному меню», — рассказал Владимир Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев провел встречу с губернаторами, на которой обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и задачи на нынешний год. Бюджеты на период 2023—2025 годы приняты с дефицитом, но несмотря на это, социальные обязательства планируются быть выполнены.

За 2022 году в Уральском федеральном округе 325 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе выступления на коллегии Минстроя. «В целом по итогу прошлого года жилищные условия улучшили 325 тысяч семей в УрФО. Также за 2017—2022 годы было благоустроено почти семь тысяч общественных пространств», — сказал полпред Уральского федерального округа. Также он отметил, что в 2022 году строительное производство УрФО продемонстрировало свою устойчивость. «С 2018 по 2022 годы объем строительства жилья вырос с 6 млн до 8,5 млн квадратных метров. Этим результатам предшествовала серьезная и трудоемкая работа. Уральские регионы участвовали почти во всей линейке направлениях по инфраструктурному меню», — рассказал Владимир Якушев. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев провел встречу с губернаторами, на которой обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и задачи на нынешний год. Бюджеты на период 2023—2025 годы приняты с дефицитом, но несмотря на это, социальные обязательства планируются быть выполнены.