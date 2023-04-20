В Кургане женщина несколько месяцев добивалась выплаты от страховщиков

Жительница Кургана в течение трех месяцев добивалась компенсационной выплаты от страховщиков за гибель мужа в ДТП. По этой причине женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с ответчиков неустойку в размере 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Курганского городского суда.
«Истец обратилась в суд с иском к страховщикам о взыскании неустойки. Ее муж погиб в результате ДТП, а потому женщина подала заявление об осуществлении компенсационной выплаты в страховую компанию. Истец несколько раз обращалась к ответчикам, но средства были выплачены только спустя три месяца», — говорится в документе.
Решением суда от 7 сентября 2022 года в пользу женщины был взыскан штраф в размере 100 тысяч рублей, но требование о взыскании неустойки осталось без удовлетворения, поэтому она подала новый иск. Представители ответчиков не явились в судебное заседание. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать со страховщиков неустойку в размере 500 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что страховую компанию обязали выплатить курганцу страховое возмещение, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Мужчина получит выплату в размере 59 100 рублей.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.