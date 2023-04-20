20 апреля 2023

В Кургане женщина несколько месяцев добивалась выплаты от страховщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Суд решил взыскать с ответчиков неустойку в размере 500 тысяч рублей Фото:

Жительница Кургана в течение трех месяцев добивалась компенсационной выплаты от страховщиков за гибель мужа в ДТП. По этой причине женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с ответчиков неустойку в размере 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Истец обратилась в суд с иском к страховщикам о взыскании неустойки. Ее муж погиб в результате ДТП, а потому женщина подала заявление об осуществлении компенсационной выплаты в страховую компанию. Истец несколько раз обращалась к ответчикам, но средства были выплачены только спустя три месяца», — говорится в документе.

Решением суда от 7 сентября 2022 года в пользу женщины был взыскан штраф в размере 100 тысяч рублей, но требование о взыскании неустойки осталось без удовлетворения, поэтому она подала новый иск. Представители ответчиков не явились в судебное заседание. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать со страховщиков неустойку в размере 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что страховую компанию обязали выплатить курганцу страховое возмещение, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Мужчина получит выплату в размере 59 100 рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кургана в течение трех месяцев добивалась компенсационной выплаты от страховщиков за гибель мужа в ДТП. По этой причине женщина обратилась в суд, чтобы взыскать с ответчиков неустойку в размере 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Истец обратилась в суд с иском к страховщикам о взыскании неустойки. Ее муж погиб в результате ДТП, а потому женщина подала заявление об осуществлении компенсационной выплаты в страховую компанию. Истец несколько раз обращалась к ответчикам, но средства были выплачены только спустя три месяца», — говорится в документе. Решением суда от 7 сентября 2022 года в пользу женщины был взыскан штраф в размере 100 тысяч рублей, но требование о взыскании неустойки осталось без удовлетворения, поэтому она подала новый иск. Представители ответчиков не явились в судебное заседание. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать со страховщиков неустойку в размере 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что страховую компанию обязали выплатить курганцу страховое возмещение, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Мужчина получит выплату в размере 59 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...