20 апреля 2023

WP: Киев проигнорировал предупреждения США о боях за Бахмут

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Вашингтон еще в январе призвал ВСУ отступить из Бахмута (Артемовска) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина пытается удержать Бахмут (Артемовск), несмотря на предупреждения США в просочившихся в сеть документах Пентагона оставить город, чтобы сократить потери ВСУ. Об этом пишут журналисты Сюзанна Джорж и Сергей Корольчук в своей статье для американской газеты The Washington Post.

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«Оценки США были мрачными еще в январе, согласно ранее не публиковавшимся секретным документам американской разведки, просочившимся предположительно Джеком Тейшейрой, членом Национальной гвардии ВВС Массачусетса, и полученным The Washington Post. Вашингтон предупредил о возможном окружении украинских сил в Бахмуте и предложил Киеву сократить потери и отпустить город», — говорится в материале издания. Там отметили, что предостережения Вашингтона остались без внимания со стороны Киева.

Пентагон расследует утечку в сети секретных документов, содержащих информацию о состоянии украинской армии. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» документов. Он активно участвовал в обсуждении мировых конфликтов.

Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер допустил, что Киев теперь изменит свои стратегические планы. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утечка документов США не повлияет на помощь для Украины, передает RT.

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Украина пытается удержать Бахмут (Артемовск), несмотря на предупреждения США в просочившихся в сеть документах Пентагона оставить город, чтобы сократить потери ВСУ. Об этом пишут журналисты Сюзанна Джорж и Сергей Корольчук в своей статье для американской газеты The Washington Post. «Оценки США были мрачными еще в январе, согласно ранее не публиковавшимся секретным документам американской разведки, просочившимся предположительно Джеком Тейшейрой, членом Национальной гвардии ВВС Массачусетса, и полученным The Washington Post. Вашингтон предупредил о возможном окружении украинских сил в Бахмуте и предложил Киеву сократить потери и отпустить город», — говорится в материале издания. Там отметили, что предостережения Вашингтона остались без внимания со стороны Киева. Пентагон расследует утечку в сети секретных документов, содержащих информацию о состоянии украинской армии. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейра, подозреваемого в причастности к «сливу» документов. Он активно участвовал в обсуждении мировых конфликтов. Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер допустил, что Киев теперь изменит свои стратегические планы. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что утечка документов США не повлияет на помощь для Украины, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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