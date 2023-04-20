Аналитики рассказали, куда дешевле всего отправиться жителям ЯНАО в середине лета

Выгоднее всего для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) в июле полететь на отдых в Новосибирск. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«На данный момент выгоднее всего в июле можно отправиться из Нового Уренгоя в Новосибирск. Билет обойдется в 8 000 рублей на человека», — сообщили в OneTwoTrip.
Аналитики также приводят данные о самых дорогих направления в июле. Полет из Нового Уренгоя в Дели (Индия) обойдется в 200 000 рублей на человека.
Ранее URA.RU сообщало, что почти половина жителей Салехарда (ЯНАО) в период с 28 апреля по 14 мая планирует посетить Тюмень. Средняя стоимость билета в одну сторону по данному направлению составляет 7800 рублей на человека.
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