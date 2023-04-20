Аналитики рассказали, куда дешевле всего отправиться жителям ЯНАО в середине лета

OneTwoTrip: для жителей Нового Уренгоя в июле выгоднее планировать отдых в Новосибирске

21 апреля 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Перелет до Новосибирска обойдется в 8000 рублей на человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выгоднее всего для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) в июле полететь на отдых в Новосибирск. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «На данный момент выгоднее всего в июле можно отправиться из Нового Уренгоя в Новосибирск. Билет обойдется в 8 000 рублей на человека», — сообщили в OneTwoTrip. Аналитики также приводят данные о самых дорогих направления в июле. Полет из Нового Уренгоя в Дели (Индия) обойдется в 200 000 рублей на человека. Ранее URA.RU сообщало, что почти половина жителей Салехарда (ЯНАО) в период с 28 апреля по 14 мая планирует посетить Тюмень. Средняя стоимость билета в одну сторону по данному направлению составляет 7800 рублей на человека.

Выгоднее всего для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) в июле полететь на отдых в Новосибирск. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «На данный момент выгоднее всего в июле можно отправиться из Нового Уренгоя в Новосибирск. Билет обойдется в 8 000 рублей на человека», — сообщили в OneTwoTrip. Аналитики также приводят данные о самых дорогих направления в июле. Полет из Нового Уренгоя в Дели (Индия) обойдется в 200 000 рублей на человека. Ранее URA.RU сообщало, что почти половина жителей Салехарда (ЯНАО) в период с 28 апреля по 14 мая планирует посетить Тюмень. Средняя стоимость билета в одну сторону по данному направлению составляет 7800 рублей на человека.