20 апреля 2023

Курганский боец из зоны СВО обратился к мусульманам. Видео

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Боец из Кургана поздравил мусульман с праздником Уразам-Байрам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Блогер», участвующий в зоне спецоперации на Украине поздравил 21 апреля мусульман с праздником Ураза-Байрам. Видеообращением к верующим он поделился с корреспондентом URA.RU.

«Еще совсем недавно вы поздравляли нас с Пасхой, а теперь мы, православные казаки, поздравляем вас с праздником Ураза Байрам. Я желаю, чтобы Всевышний всегда был с вами и помогал в делах», — сказал на видео боец. Также он добавил, что благодарен всем мусульманам, которые с ними плечом к плечу защищают Родину на фронте.

Ранее URA.RU писало, что челябинский депутат Госдумы поздравил мусульман с передовой. Парламентарий Олег Колесников отметил, что праздник Ураза-Байрам напоминает о главных ценностях человечества — гуманизме и любви к ближнему.

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Курганский боец с позывным «Блогер», участвующий в зоне спецоперации на Украине поздравил 21 апреля мусульман с праздником Ураза-Байрам. Видеообращением к верующим он поделился с корреспондентом URA.RU. «Еще совсем недавно вы поздравляли нас с Пасхой, а теперь мы, православные казаки, поздравляем вас с праздником Ураза Байрам. Я желаю, чтобы Всевышний всегда был с вами и помогал в делах», — сказал на видео боец. Также он добавил, что благодарен всем мусульманам, которые с ними плечом к плечу защищают Родину на фронте. Ранее URA.RU писало, что челябинский депутат Госдумы поздравил мусульман с передовой. Парламентарий Олег Колесников отметил, что праздник Ураза-Байрам напоминает о главных ценностях человечества — гуманизме и любви к ближнему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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