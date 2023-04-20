Курганский боец из зоны СВО обратился к мусульманам. Видео

21 апреля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана поздравил мусульман с праздником Уразам-Байрам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Блогер», участвующий в зоне спецоперации на Украине поздравил 21 апреля мусульман с праздником Ураза-Байрам. Видеообращением к верующим он поделился с корреспондентом URA.RU. «Еще совсем недавно вы поздравляли нас с Пасхой, а теперь мы, православные казаки, поздравляем вас с праздником Ураза Байрам. Я желаю, чтобы Всевышний всегда был с вами и помогал в делах», — сказал на видео боец. Также он добавил, что благодарен всем мусульманам, которые с ними плечом к плечу защищают Родину на фронте. Ранее URA.RU писало, что челябинский депутат Госдумы поздравил мусульман с передовой. Парламентарий Олег Колесников отметил, что праздник Ураза-Байрам напоминает о главных ценностях человечества — гуманизме и любви к ближнему.

Курганский боец с позывным «Блогер», участвующий в зоне спецоперации на Украине поздравил 21 апреля мусульман с праздником Ураза-Байрам. Видеообращением к верующим он поделился с корреспондентом URA.RU. «Еще совсем недавно вы поздравляли нас с Пасхой, а теперь мы, православные казаки, поздравляем вас с праздником Ураза Байрам. Я желаю, чтобы Всевышний всегда был с вами и помогал в делах», — сказал на видео боец. Также он добавил, что благодарен всем мусульманам, которые с ними плечом к плечу защищают Родину на фронте. Ранее URA.RU писало, что челябинский депутат Госдумы поздравил мусульман с передовой. Парламентарий Олег Колесников отметил, что праздник Ураза-Байрам напоминает о главных ценностях человечества — гуманизме и любви к ближнему.