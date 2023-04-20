Курганский боец с позывным «Блогер», участвующий в зоне спецоперации на Украине поздравил 21 апреля мусульман с праздником Ураза-Байрам. Видеообращением к верующим он поделился с корреспондентом URA.RU.
«Еще совсем недавно вы поздравляли нас с Пасхой, а теперь мы, православные казаки, поздравляем вас с праздником Ураза Байрам. Я желаю, чтобы Всевышний всегда был с вами и помогал в делах», — сказал на видео боец. Также он добавил, что благодарен всем мусульманам, которые с ними плечом к плечу защищают Родину на фронте.
Ранее URA.RU писало, что челябинский депутат Госдумы поздравил мусульман с передовой. Парламентарий Олег Колесников отметил, что праздник Ураза-Байрам напоминает о главных ценностях человечества — гуманизме и любви к ближнему.
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