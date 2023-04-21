Челябинский депутат Госдумы поздравил мусульман с фронта

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в настоящий момент на фронте, поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Свои поздравления он опубликовал в социальных сетях.

«От всей души поздравляю всех мусульман с наступлением Ураза-байрама! Праздник, уходящий корнями в глубь веков, и сегодня напоминает нам о традициях и главных ценностях человечества — гуманизме, любви к ближнему», — написал Колесников в своем telegram-канале.

По словам парламентария, Ураза-байрам отмечают не только молитвами, но и добрыми делами, заботой о тех, кто в ней нуждается. Эти жизненные принципы, по мнению Колесникова, близки и понятны любому человеку.

«Пусть Ураза-байрам вознаградит вас душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах, придаст новой энергии. Пусть в каждую семью, в каждый дом войдут радость, согласие и благополучие!» — закончил депутат.

О традициях праздника Колесников знает не понаслышке. Его жена, Лена Колесникова, является председателем исполкома Конгресса татар Челябинской области.

Колесников уже полгода находится на фронте. Отправившись на передовую в октябре 2022 года, он лишь один раз возвращался домой на отдых. Все остальное время он проводит с группой. Под его руководством группа разведчиков-операторов БПЛА помогает уничтожать врага.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в настоящий момент на фронте, поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Свои поздравления он опубликовал в социальных сетях. «От всей души поздравляю всех мусульман с наступлением Ураза-байрама! Праздник, уходящий корнями в глубь веков, и сегодня напоминает нам о традициях и главных ценностях человечества — гуманизме, любви к ближнему», — написал Колесников в своем telegram-канале. По словам парламентария, Ураза-байрам отмечают не только молитвами, но и добрыми делами, заботой о тех, кто в ней нуждается. Эти жизненные принципы, по мнению Колесникова, близки и понятны любому человеку. «Пусть Ураза-байрам вознаградит вас душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах, придаст новой энергии. Пусть в каждую семью, в каждый дом войдут радость, согласие и благополучие!» — закончил депутат. О традициях праздника Колесников знает не понаслышке. Его жена, Лена Колесникова, является председателем исполкома Конгресса татар Челябинской области. Колесников уже полгода находится на фронте. Отправившись на передовую в октябре 2022 года, он лишь один раз возвращался домой на отдых. Все остальное время он проводит с группой. Под его руководством группа разведчиков-операторов БПЛА помогает уничтожать врага.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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